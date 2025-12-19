ТСН в социальных сетях

Как сейчас выглядит Лиман: город в "паутине" из оптоволокна (видео)

Теперь интенсивность боевых действий можно определить не столько разрушенными зданиями, сколько количеством оптоволокна.

Ирина Лабьяк
Лиман

Лиман

Украинские пилоты дронов сняли на видео с неба Лиман Донецкой области, в направлении которого российские войска сейчас сосредоточили основной ударный кулак. Город покрыт оптоволокном от дронов.

Об этом сообщила 63-я отдельная механизированная бригада в составе Третьего армейского корпуса.

«Тяжелые кадры, которые наглядно демонстрируют, как меняется война. Теперь интенсивность боевых действий можно определить не столько разрушенными зданиями, сколько количеством оптоволокна», — говорится в сообщении.

Лиман сняли на видео пилоты разведывательной роты 63-й бригады. Город держится, но постепенно покрывается «паутиной» оптоволокна от дронов. Ежедневно там пролетают сотни вражеских и украинских беспилотников и каждый из них оставляет свой след.

Напомним, российское командование бросило против защитников Лимана резерв 20-й армии, обеспечив себе превосходство в пехоте от 6 до 10 раз. Как отмечает спикер 60-й ОМБр Максим Белоусов, несмотря на это давление, украинские силы продолжают защищать подступы к Славянску. На пути оккупантов остается естественное препятствие — Северский Донец, а также многослойная система обороны, что исключает возможность стремительного прорыва врага даже при условии потери города.

