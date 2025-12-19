ТСН у соціальних мережах

Який вигляд зараз має Лиман: місто в "павутинні" з оптоволокна (відео)

Тепер інтенсивність бойових дій можна визначити не так зруйнованими будівлями, як кількістю оптоволокна.

Лиман

Лиман / © Скриншот з відео 63-ї ОМБр у складі Третього армійського корпусу

Українські пілоти дронів зняли на відео з неба Лиман Донецької області, у напрямку якого російські війська зараз зосередили основний ударний кулак. Місто вкрите оптоволокном від дронів.

Про це повідомила 63-тя окрема механізова бригада у складі Третього армійського корпусу.

«Важкі кадри, які наочно демонструють, як змінюється війна. Тепер інтенсивність бойових дій можна визначити не стільки зруйнованими будівлями, скільки кількістю оптоволокна», — йдеться у дописі.

Лиман зняли на відео пілоти розвідувальної роти 63-ї бригади. Місто тримається, але поступово вкривається «павутинням» оптоволокна від дронів. Щодня там пролітають сотні ворожих та українських безпілотників і кожен із них залишає свій слід.

Нагадаємо, російське командування кинуло проти оборонців Лимана резерв 20-ї армії, забезпечивши собі перевагу в піхоті від 6 до 10 разів. Як зазначає речник 60-ї ОМБр Максим Білоусов, попри цей тиск українські сили продовжують захищати підходи до Слов’янська. На шляху окупантів залишається природна перешкода — Сіверський Донець, а також багатошарова система оборони, що виключає можливість стрімкого прориву ворога навіть за умови втрати міста.

