- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 554
- Час на прочитання
- 1 хв
Який вигляд зараз має Лиман: місто в "павутинні" з оптоволокна (відео)
Тепер інтенсивність бойових дій можна визначити не так зруйнованими будівлями, як кількістю оптоволокна.
Українські пілоти дронів зняли на відео з неба Лиман Донецької області, у напрямку якого російські війська зараз зосередили основний ударний кулак. Місто вкрите оптоволокном від дронів.
Про це повідомила 63-тя окрема механізова бригада у складі Третього армійського корпусу.
«Важкі кадри, які наочно демонструють, як змінюється війна. Тепер інтенсивність бойових дій можна визначити не стільки зруйнованими будівлями, скільки кількістю оптоволокна», — йдеться у дописі.
Лиман зняли на відео пілоти розвідувальної роти 63-ї бригади. Місто тримається, але поступово вкривається «павутинням» оптоволокна від дронів. Щодня там пролітають сотні ворожих та українських безпілотників і кожен із них залишає свій слід.
Нагадаємо, російське командування кинуло проти оборонців Лимана резерв 20-ї армії, забезпечивши собі перевагу в піхоті від 6 до 10 разів. Як зазначає речник 60-ї ОМБр Максим Білоусов, попри цей тиск українські сили продовжують захищати підходи до Слов’янська. На шляху окупантів залишається природна перешкода — Сіверський Донець, а також багатошарова система оборони, що виключає можливість стрімкого прориву ворога навіть за умови втрати міста.