Білецький заявив про результат на Лиманському напрямку: знищено ворожий полк (відео)

Командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький

Бійці Третього армійського корпусу та ГУР Міноборони проводять спільні штурмові дії на Лиманському напрямку. В результаті повністю знищено полк російських військ, вдалося вирівняти лінію фронту та захопити значну кількість полонених.

Про це повідомив Третій армійський корпус.

Бійці корпусу та розвідки разом змогли вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських захисників у районі. Протягом співпраці вдалося ліквідували полк російської армії та захопити в полон значну кількість загарбників.

Зазначається, що дії українських бійців позбавляють окупантів можливості маневру та створюють передумови для подальших рішень на Лиманському напрямку.

«Разом із ГУР досягли оперативно-тактичного результату на Лиманському напрямку. Це продовження традиції ще з часів звільнення Мощуна й прориву гелікоптерів до Маріуполя — підставляти один одному братерське плече. Вдячний за зразкову співпрацю», — заявив командир Третього армійського корпусу, генерал Андрій Білецький.

Своєю чергою командир спецпідрозділу ГУР МО «АРТАН» Віктор Торкотюк акцентував на заслузі бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання.

Нагадаємо, у районі Лимана російське командування зосередило основний ударний кулак 20-ї армії, створивши критичну перевагу в живій силі, яка на певних ділянках сягає співвідношення 1 до 10. Лиман є стратегічними «воротами» до Слов’янська, проте навіть у разі його захоплення окупанти зіткнуться з серйозною природною перешкодою — річкою Сіверський Донець, що унеможливить їхнє миттєве просування вглиб Донеччини.