Росія пробує наступати з Бєлгородщини: як і хто їх зупиняє

Коли в небі над полем бою безперервно кружляють сотні ворожих безпілотників, кожен постріл важкої артилерії перетворює гармату на мішень. Проте без підтримки «великих калібрів» зупинити навалу ворога неможливо. Артилеристи-самохідники 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського щодня ризикують життям, аби випалювати ворожі резерви ще на підході.

Артилеристам вкрай необхідний захист від «очей» та «жал» ворога. Таке обладнання створює «купол», який збиває з пантелику ворожі дрони та дає змогу українським гармашам працювати ефективніше та безпечніше.

“Британець” проти російських штурмів

Основний робочий інструмент хлопців — 155-міліметрова британська САУ AS-90. Ця машина дозволяє працювати по широкому спектру цілей.

«Ми працюємо по всьому! Це і виявлені льотчики, машини ворожі, піхота! Скупчення піхоти», — розповідає командир взводу Сергій Ковалевський.

Інтенсивність боїв настільки висока, що іноді розрахунок виводить гаубицю на вогневу по кілька разів на годину. Командир гармати з позивним «Клен» згадує дні, коли доводилося випускати понад сотню снарядів за зміну. Такі сплески активності зазвичай означають одне — ворог пішов у наступ.

Туман як прикриття для ДРГ

З боку Бєлгородської області окупанти постійно намагаються промацувати українську оборону. Найчастіше вони використовують туман як прикриття для просування диверсійно-розвідувальних груп.

«Бувають дні штурмові, вони роблять попитки проходу. То ми їх здержуємо вже на нашій території. Буває накопичуються, як туман — а тоді знову лізуть!» — каже «Клен».

Окрім піхоти, ворог час від часу залучає і техніку — як колісну, так і легку броню, намагаючись зайти невеликими групами по кілька одиниць.

Смертельна загроза з неба

Головна зміна у війні за останні півтора року — це всюдисущі дрони. Якщо раніше артилеристи могли дозволити собі стояти на позиції відкрито, прикрившись лише кількома гілками, то зараз це шлях у небуття.

«Дрони літають, як у себе вдома! Щас ти не можеш так, щоб открито десь стоять. Ну, не довго хіба!» — пояснює командир САУ.

Зазвичай артилеристам вистачає до п’яти снарядів, щоб розбити чергову спробу ворога просунутися. Після цього — миттєве згортання та маскування в капонірі. Кожна секунда зволікання може коштувати життя екіпажу.

