Ексклюзив ТСН
242
2 хв

Росія пробує наступати з Бєлгородщини: як і хто їх зупиняє

На півночі Харківщини артилеристи 58-ї бригади імені гетьмана Івана Виговського ведуть виснажливі бої з окупантами.

Олександр Моторний
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Коли в небі над полем бою безперервно кружляють сотні ворожих безпілотників, кожен постріл важкої артилерії перетворює гармату на мішень. Проте без підтримки «великих калібрів» зупинити навалу ворога неможливо. Артилеристи-самохідники 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського щодня ризикують життям, аби випалювати ворожі резерви ще на підході.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Артилеристам вкрай необхідний захист від «очей» та «жал» ворога. На екранах під час сюжету розміщено QR-код — це збір на станцію РЕБ (радіоелектронної боротьби). Таке обладнання створює «купол», який збиває з пантелику ворожі дрони та дає змогу українським гармашам працювати ефективніше та безпечніше.

QR-код — це збір на станцію РЕБ / © ТСН

“Британець” проти російських штурмів

Основний робочий інструмент хлопців — 155-міліметрова британська САУ AS-90. Ця машина дозволяє працювати по широкому спектру цілей.

«Ми працюємо по всьому! Це і виявлені льотчики, машини ворожі, піхота! Скупчення піхоти», — розповідає командир взводу Сергій Ковалевський.

Інтенсивність боїв настільки висока, що іноді розрахунок виводить гаубицю на вогневу по кілька разів на годину. Командир гармати з позивним «Клен» згадує дні, коли доводилося випускати понад сотню снарядів за зміну. Такі сплески активності зазвичай означають одне — ворог пішов у наступ.

Туман як прикриття для ДРГ

З боку Бєлгородської області окупанти постійно намагаються промацувати українську оборону. Найчастіше вони використовують туман як прикриття для просування диверсійно-розвідувальних груп.

«Бувають дні штурмові, вони роблять попитки проходу. То ми їх здержуємо вже на нашій території. Буває накопичуються, як туман — а тоді знову лізуть!» — каже «Клен».

Окрім піхоти, ворог час від часу залучає і техніку — як колісну, так і легку броню, намагаючись зайти невеликими групами по кілька одиниць.

Смертельна загроза з неба

Головна зміна у війні за останні півтора року — це всюдисущі дрони. Якщо раніше артилеристи могли дозволити собі стояти на позиції відкрито, прикрившись лише кількома гілками, то зараз це шлях у небуття.

«Дрони літають, як у себе вдома! Щас ти не можеш так, щоб открито десь стоять. Ну, не довго хіба!» — пояснює командир САУ.

Зазвичай артилеристам вистачає до п’яти снарядів, щоб розбити чергову спробу ворога просунутися. Після цього — миттєве згортання та маскування в капонірі. Кожна секунда зволікання може коштувати життя екіпажу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 11:00 новини 17 грудня. Удар по російській субмарині! Густий туман — «жовтий» рівень небезпеки!

242
