Воїни ЗСУ знищили російські “Солнцепьок” і “Град”: історія, яка вражає

"Фурія" у небі

Авіаційний комплекс із промовистою назвою «Фурія» став справжнім жахом для окупантів на південному фронті. Він стартує так само легко, як паперовий літачок, але бачить те, що надійно приховано від людського ока за десятки кілометрів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Аеророзвідники 44-ї бригади відкрили збір на ремонт та оновлення техніки, аби мати змогу вчасно проводити ротації та продовжувати нищити ворога. QR-код для підтримки захисників ви бачите на своїх екранах. Кожна гривня допомагає «Фуріям» бачити далі, а нашим гармашам бити влучніше.

QR-код для підтримки захисників

«Фурія» проти РЕБ та «жирні» цілі ворога

Український літак — справжній невидимий воїн. Він стійкий до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і здатен залітати глибоко в тил противника.

«Дальність польоту, маневреність та непомітність. Ви бачите невеликі габарити — цей літачок може літати до 50 кілометрів від точки зльоту, має досить непогану камеру», — розповідає оператор БПЛА з позивним Fox.

Завдяки «пташці» артилеристи 44-ї бригади бачать кожен рух окупантів. Нещодавно «Фурія» допомогла вполювати надзвичайно рідкісну та небезпечну ціль — важку вогнеметну систему «Сонцепьок».

«Ми його знищили з першого пострілу. Ні машини, ні особового складу не залишилось», — звітує аеророзвідник «Музика».

Також у списку нещодавніх перемог — ворожа система «Град», яку засікли безпосередньо під час залпів. Бійці миттєво змінили пріоритет і знищили установку.

Робота над окупованою територією

«Фурія» проводить у небі по декілька годин, моніторячи ситуацію не лише на лінії розмежування, а й над захопленими селами, як-от Копані. Оператори бачать усе: від скупчень піхоти біля гармат до слідів важкої техніки, що ведуть до прихованих складів боєприпасів.

Окупанти лютують і намагаються атакувати українських розвідників усіма методами. Бійці показують залишки російських FPV-дронів, якими ворог намагається поцілити в екіпажі. На деяких із них загарбники залишають цинічні написи, як-от «за деньги да».

Небезпека за межами неба

Виїзд із позицій — не менш ризикована частина роботи. Дороги постійно прострілюються, а в повітрі чатують ворожі дрони-камікадзе. Під час поїздки з журналістами детектор дронів перехопив картинку з російського безпілотника, що кружляв зовсім поруч.

«Зараз не та війна, що була в 22-му році. Зараз дуже небезпечно бути водієм. Перехоплювач постійно ловить то "Молнії", то "Прівєти", то FPV», — каже водій бригади на псевдо Кім.

Через постійні атаки та складні умови експлуатації техніка аеророзвідників часто виходить із ладу.

