Бої на Покровсько-Мирноградському напрямку: воїни відверто розповіли про ситуацію

Війна в Україні / © ТСН

У Покровсько-Мирноградському секторі фронту фіксується активізація ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються непоміченими пройти крізь українську лінію оборони, користуючись щільним туманом. Аби не дати ворогу виконати задумане, за ними цілодобово полюють наші дронарі.

Однак, інколи ворогу вдається просочитися вперед, і тоді екіпажі українських безпілотників 20-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії «Любарт» змушені брати до рук автомати.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Під час сюжету ви бачили QR-код. Це збір для 20-ї бригади «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» на зграю НРК (наземні роботизовані комплекси).

Що відбувається на Покровсько-Мирноградському напрямку

Близько двадцяти кілометрів на північ від Покровська з Мирноградом перетворилися на вкрай негостинну землю. Навколо цілодобово лунають вибухи, а в небі чути дзижчання десятків ворожих дронів.

Місцевих людей тут майже не лишилось, хоча поодинокі випадки все ж трапляються, розповідають бійці.

Українські воїни не просто виживають, а й цілодобово стримують окупантів.

«Інтенсивність така, що вони ідуть кожен день — потрошки. Іноді, у них виходить просочуватись в населений пункт, там ідуть зараз вуличні бої», — каже «Мемфіс», командир позиції ударних БПЛА 20 БрОП НГУ «Любарт»

Цілодобові вильоти та логістика

«Мемфіс», «Фокс», «Йожик» та «Рись» — це екіпаж важкого бомбера 20-ої бригади Нацгвардії «Любарт». Вони літають у бік Покровська цілодобово, працюючи переважно по будівлях, бліндажах та особовому складу.

Аби протидіяти спробам московитів перерізати логістику, екіпаж «Мемфіса» виконує чимало рейсів у напрямку передової як поштарі, доставляючи припаси піхоті.

Туман на руку ворогу та протидія РЕБ

Ворог дуже активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), а останніми днями роботу ще більше ускладнюють щільні тумани.

Операторка «Рись» відповідає за скерування дронів до точок, і зазначає, що РЕБ ускладнює роботу.

Коли ворожі диверсійні групи, які тепер переважно атакують українські позиції, використовують туман для прикриття, екіпажі бомберів «Любарта» працюють ще й як мінери, встановлюючи дистанційні мінні поля, щоб заблокувати шляхи просування.

