РФ наростила угруповання: Сирський повідомив про нову загрозу наступів на фронті

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

РФ наростила угрупування військ в Україні до 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію.

Про це повідомив Головком ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн».

«Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла», — уточнив він.

Реклама

Окремо Сирський зупинився на ситуації на Покровському напрямку.

«Тут противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська», — додав він.

Нагадаємо, очільник Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко повідомив, що до Покровсько-Мирноградської агломерації стягнуло приблизно 150 тисяч російських солдатів. Російські сили намагаються прорвати українську оборону та зайти до міської забудови.