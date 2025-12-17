РФ нарастила группировку: Сырский сообщил о новой угрозе наступлений на фронте

Александр Сырский / © Александр Сырский

РФ нарастила группировку войск в Украине до 710 тысяч солдат и начала стратегическую наступательную операцию.

Об этом сообщил Главком ВСУ Александр Сырский во время заседания Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн».

«Для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек. Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не добилась», — уточнил он.

Отдельно Сырский остановился на ситуации на Покровском направлении.

«Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отразили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска», — добавил он.

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко сообщил, что на Покровско-Мирноградскую агломерацию стянули примерно 150 тысяч российских солдат. Российские силы пытаются прорвать украинскую оборону и войти в городскую застройку.