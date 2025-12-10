Сырский сделал заявление о потерях Украины и России

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет много своих солдат. В то же время он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.

Об этом генерал сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, перевод которого опубликовал YouTube-канал «Захисники незалежності».

Сырский утвердительно ответил на тезис журналистки о том, что Украина теряет много своих солдат.

Реклама

«Да, к сожалению теряем (солдат — ред.), и для меня лично это огромная боль, но Россия теряет в разы больше своих военнослужащих», — сказал главком ВСУ.

Он также отметил, что украинские герои защищают нашу землю, а российские солдаты — это захватчики.

«Захватчики, которые пришли на нашу землю и пытаются ее захватить, убивая и разрушая нашу экономику, наши мирные города, городки, поселения — то есть все, что попадается на их пути», — добавил генерал.

К слову, по данным The Economist, Россия потеряла в войне против Украины более 680 тыс. мужчин довоенного возраста, что составляет около 1% мужского населения. По оценкам, погибло или ранено от 1 до 1,35 млн российских военных. Однако общий прогресс РФ остается медленным: за три года враг захватил лишь 1,45% территории Украины.