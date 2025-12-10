В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка: детали от СМИ

Полиция. / © Национальная полиция Украины

Утром 10 декабря в Киеве нашли мертвым сына первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка — 41-летнего Дмитрия. Полиция подтверждает факт инцидента, но данные о погибшем не предоставила.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По данным издания, сегодня утром тело погибшего в его квартире на площади Леси Украинки обнаружила мать Вера Каденюк.

Знакомые семьи рассказали, что Дмитрий Каденюк лежал у входной двери. На теле погибшего были многочисленные раны, в руке нож. Предсмертная записка не найдена. Отмечается, что характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе.

По данным источников, полиция открыла уголовное производство по статье «преднамеренное убийство». Обстоятельства трагедии выясняются.

Заявление полиции

В полиции Киева отметили, что устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Печерском районе. на месте инцидента работают следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

«Сегодня, около 08:00 часов правоохранителям поступила информация об обнаружении в одной из квартир местной многоэтажки тела 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями», — отметили в отделе коммуникации столичной полиции.

Издание отмечает, что после смерти Леонида Каденюка между родственниками продолжались споры по наследству, в том числе 4-комнатной квартиры на Печерске. Его жена Вера Каденюк рассказывала журналистам, что она и ее сын получали угрозы от сына космонавта от первого брака, Владимира, также претендующего на имущество.

