ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
322
Время на прочтение
1 мин

Какая роскошная: Блейк Лайвли в платье винного цвета продемонстрировала праздничный гламур

Актриса выбрала платье яркого оттенка, которое напоминало эстетику 50-х годов.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли, имя которой на протяжении всего этого года ассоциировалось только со скандалами, появилась на публике на этой неделе — она посетила мероприятие в Нью-Йорке организованное ее брендом ухода за волосами Blake Brown. Блейк умеет быть красивой и гламурной, поэтому ее образ в тот раз не стал исключением — актриса просто сияла в платье винного оттенка.

Ее наряд был от бренда Annina Alice и изготовлен из шелковой тафтовой ткани, имел глубокий вырез, украшенный шелковой рюшей в тон. Платье Блейк носила в сочетании с украшениями своего любимого бренда Lorraine Schwartz, которые были с крупными зелеными камнями. Волосы актриса уложила в роскошные волны, сделала яркий макияж и завершила образ гламурными туфлями со стразами.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Платье миди Блейк красиво подчеркивало талию и слегка расклешивалось до А-силуэта, а глубокий вырез с декоративной отделкой напоминал классические коктейльные платья 50-х годов, которые идеально подходили для праздничных вечеринок, поэтому этот образ точно стоит взять на заметку перед рождественскими праздниками.

Также платье Блейк напомнило образ еще одной известной нью-йоркской модницы — актрисы Сары Джессики Паркер, которое она надела на премьеру третьего сезона сериала «И просто так…», однако платье Паркер было от бренда Vivienne Westwood.

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Блейк Лайвли в красивых и ярких нарядах (17 фото)

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
322
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie