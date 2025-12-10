- Дата публикации
Какая роскошная: Блейк Лайвли в платье винного цвета продемонстрировала праздничный гламур
Актриса выбрала платье яркого оттенка, которое напоминало эстетику 50-х годов.
Блейк Лайвли, имя которой на протяжении всего этого года ассоциировалось только со скандалами, появилась на публике на этой неделе — она посетила мероприятие в Нью-Йорке организованное ее брендом ухода за волосами Blake Brown. Блейк умеет быть красивой и гламурной, поэтому ее образ в тот раз не стал исключением — актриса просто сияла в платье винного оттенка.
Ее наряд был от бренда Annina Alice и изготовлен из шелковой тафтовой ткани, имел глубокий вырез, украшенный шелковой рюшей в тон. Платье Блейк носила в сочетании с украшениями своего любимого бренда Lorraine Schwartz, которые были с крупными зелеными камнями. Волосы актриса уложила в роскошные волны, сделала яркий макияж и завершила образ гламурными туфлями со стразами.
Платье миди Блейк красиво подчеркивало талию и слегка расклешивалось до А-силуэта, а глубокий вырез с декоративной отделкой напоминал классические коктейльные платья 50-х годов, которые идеально подходили для праздничных вечеринок, поэтому этот образ точно стоит взять на заметку перед рождественскими праздниками.
Также платье Блейк напомнило образ еще одной известной нью-йоркской модницы — актрисы Сары Джессики Паркер, которое она надела на премьеру третьего сезона сериала «И просто так…», однако платье Паркер было от бренда Vivienne Westwood.