Яка розкішна: Блейк Лайвлі у сукні винного кольору продемонструвала святковий гламур

Акторка обрала сукню яскравого відтінку, яка нагадувала естетику 50-х років.

Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі, ім’я якої протягом усього цього року асоціювалось лише зі скандалами, з’явилася на публіці цього тижня — вона відвідала захід у Нью-Йорку, організований її брендом догляду за волоссям Blake Brown. Блейк вміє бути гарною і гламурною, тому її образ того разу не став винятком — акторка просто сяяла у сукні винного відтінку.

Її вбрання було від бренду Annina Alice і виготовлене із шовкової тафтової тканини, мало глибокий виріз, прикрашений шовковим рюшем в тон. Сукню Блейк носила у поєднанні з прикрасами свого улюбленого бренду Lorraine Schwartz, які були із великим зеленим камінням. Волосся акторка уклала у розкішні хвилі, зробила яскравий макіяж та завершила образ гламурними туфлями зі стразами.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Сукня міді Блейк гарно підкреслювала талію та була злегка розкльошеною до А-силуету, а глибокий виріз з декоративною торочкою нагадував класичні коктейльні сукні 50-х років, які ідеально підходили для святкових вечірок, тому цей образ точно варто взяти на замітку перед різдвяними святами.

Також сукня Блейк нагадала вбрання ще однієї відомої нью-йоркської модниці — акторки Сари Джессіки Паркер, яке вона одягла на прем’єру третього сезону серіалу «І просто так…», однак сукня Паркер була від бренду Vivienne Westwood.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

