Вміє привертати увагу вбранням: Блейк Лайвлі вперше вийшла у світ на тлі чуток про розлучення

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Після скандалу з актором Джастіном Бальдоні, на якого Блейк подала до суду, світ заговорив про те, що проблеми в акторки почалися і в особистому житті. За чутками, Лайвлі нібито на межі розлучення зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом, від якого в неї четверо дітей. Багато хто вважає, що причиною проблем у шлюбі став скандал із Бальдоні та публічний негатив, який навалився на пару. Приводом для розмов стало те, що 48-річний Раян уперше за багато років не привітав дружину з днем народження публічно. Крім того, він видалив деякі спільні фото з Блейк зі свого профілю.

Також пара останнім часом не з’являється разом, а 5 вересня Блейк Лайвлі знову була сама, коли прийшла на показ Glossy Pop в Інституті технологій моди в Нью-Йорку. Зірка мала прекрасний вигляд і просто сяяла. Вона одягнула коричневий костюм від Huishan Zhang, що включав жакет із ґудзиками та спідницю зі складками нижче колін.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Її образ доповнили чоботи на підборах від Christian Louboutin, виконані в ретроестетиці, адже застібалися вони на безліч ґудзиків, а також Блейк одягла гламурний повністю прозорий топ з бісером і камінням, а в руці тримала яскраву і гламурну сумку від Chanel — одного зі своїх улюблених брендів аксесуарів.

Своє гарне волосся зірка вклала в легку хвилю на один бік, зробила макіяж, а також жоден її образ не обходиться без прикрас, тож вона доповнила вбрання безліччю каблучок, кольє-чокером і набором із трьох брошок, які прикріпила на лацкан жакета.

А поки Блейк проводить час у Нью-Йорку, її чоловік вирушив до Канади на прем’єру фільму John Candy: I Like Me, який презентували в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто. До речі, він теж вийшов на публіку в коричневому костюмі.

Раян Рейнольдс / © Associated Press