ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
2 хв

Вміє привертати увагу вбранням: Блейк Лайвлі вперше вийшла у світ на тлі чуток про розлучення

Акторка потрапила під приціл папараці дорогою на світський захід.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Після скандалу з актором Джастіном Бальдоні, на якого Блейк подала до суду, світ заговорив про те, що проблеми в акторки почалися і в особистому житті. За чутками, Лайвлі нібито на межі розлучення зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом, від якого в неї четверо дітей. Багато хто вважає, що причиною проблем у шлюбі став скандал із Бальдоні та публічний негатив, який навалився на пару. Приводом для розмов стало те, що 48-річний Раян уперше за багато років не привітав дружину з днем народження публічно. Крім того, він видалив деякі спільні фото з Блейк зі свого профілю.

Також пара останнім часом не з’являється разом, а 5 вересня Блейк Лайвлі знову була сама, коли прийшла на показ Glossy Pop в Інституті технологій моди в Нью-Йорку. Зірка мала прекрасний вигляд і просто сяяла. Вона одягнула коричневий костюм від Huishan Zhang, що включав жакет із ґудзиками та спідницю зі складками нижче колін.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Її образ доповнили чоботи на підборах від Christian Louboutin, виконані в ретроестетиці, адже застібалися вони на безліч ґудзиків, а також Блейк одягла гламурний повністю прозорий топ з бісером і камінням, а в руці тримала яскраву і гламурну сумку від Chanel — одного зі своїх улюблених брендів аксесуарів.

Своє гарне волосся зірка вклала в легку хвилю на один бік, зробила макіяж, а також жоден її образ не обходиться без прикрас, тож вона доповнила вбрання безліччю каблучок, кольє-чокером і набором із трьох брошок, які прикріпила на лацкан жакета.

А поки Блейк проводить час у Нью-Йорку, її чоловік вирушив до Канади на прем’єру фільму John Candy: I Like Me, який презентували в межах Міжнародного кінофестивалю в Торонто. До речі, він теж вийшов на публіку в коричневому костюмі.

Раян Рейнольдс / © Associated Press

Раян Рейнольдс / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie