У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка: деталі від ЗМІ

Поліція. / © Національна поліція України

Зранку 10 грудня у Києві знайшли мертвим сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка — 41-річного Дмитра. Поліція підтверджує факт інциденту, але даних про загиблого не надала.

Про це повідомляє “РБК-Україна” з посиланням на джерела.

За даними видання, сьогодні зранку тіло загиблого у його квартирі на площі Лесі Українки виявила мати Віра Каденюк.

Знайомі родини розповіли, що Дмитро Каденюк лежав біля вхідних дверей. На тілі загиблого були численні рани, у руці — ніж. Передсмертної записки не знайшли. Зазначається, що характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу.

За даними джерел, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Обставини трагедії з’ясовуються.

Заява поліції

У поліції Києва наголосили, що встановлюють обставини смерті чоловіка у Печерському районі. на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

“Сьогодні, близько 08:00 години до правоохоронців надійшла інформація про виявлення у одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями”, - наголосили у відділі комунікації столичної поліції.

Видання наголошує, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини, зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську. Його дружина Віра Каденюк розповідала журналістам, що вона та її син отримували погрози від сина космонавта від першого шлюбу, Володимира, який також претендує на майно.

