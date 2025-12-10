Ви щодня тримаєте в руках розплідник бактерій: експерти повідомили про небезпеку

Застуда / © Pexels

Реклама

Смартфони, якими ми користуємося щодня, можуть містити значну кількість небезпечних бактерій і вірусів. Фахівці із біомедичних наук наголошують: ризик різко зростає, коли телефон беруть у вбиральню.

Про це повідомило видання Express.

Дослідник Університету Солфорда доктор Гарет Най пояснив, що під час змивання унітаза мікроскопічні частинки фекалій піднімаються в повітря та осідають на поверхнях, зокрема на смартфонах. За його словами, навіть ідеально вимиті руки не захистять, якщо одразу після цього торкнутися забрудненого пристрою.

Реклама

Науковець додає, що екран телефона швидко збирає все, до чого торкаються наші пальці, роблячи гаджет ефективним «інкубатором» для бактерій, особливо взимку.

Схожі висновки раніше зробив доктор Лотті Таджурі після масштабного аналізу 56 досліджень із 24 країн. Команда Університету Бонда виявила у зразках з телефонів живі мікроорганізми, серед яких кишкова паличка та золотистий стафілокок — поширені збудники інфекцій, що можуть варіювати від легких до потенційно небезпечних.

Таджурі порівняв мобільні пристрої з «п’ятизірковими готелями» для мікробів: ми тримаємо телефони в теплих кишенях, говоримо в них, лишаємо краплі зі слиною, торкаємося після їжі — і майже ніколи не дезінфікуємо.

За даними CDC, до 80% інфекцій пов’язані з руками. Експерти підкреслюють: якщо торкатися забрудненого смартфона — руки забруднюються знову.

Реклама

Фахівці рекомендують регулярно чистити пристрій. За рекомендаціями Which? , серветки з 70% спиртом — один із найбезпечніших методів дезінфекції, за умови уникання потрапляння рідини в отвори. Окремо радять не забувати й про чохли, особливо якщо вони використовуються як гаманець.

Просте миття рук теплою водою з милом знижує ризик респіраторних інфекцій приблизно на 20%, а кишкових — на 30%. Регулярна гігієна смартфона й рук, за словами експертів, залишається одним із найефективніших способів захисту в сезон застуд.

Нагадаємо, експерти пояснили, як уникнути псування їжі та правильно організувати простір у холодильнику до новорічних і різдвяних свят.