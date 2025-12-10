Вы ежедневно держите в руках питомник бактерий: эксперты сообщили об опасности

Простуда / © Pexels

Смартфоны, которыми мы пользуемся ежедневно, могут содержать значительное количество опасных бактерий и вирусов. Специалисты по биомедицинским наукам отмечают: риск резко возрастает, когда телефон берут в уборную.

Об этом сообщило издание Express.

Исследователь Университета Солфорда доктор Гарет Най объяснил, что во время смывания унитаза микроскопические частицы фекалий поднимаются в воздух и оседают на поверхностях, в частности на смартфонах. По его словам, даже идеально вымытые руки не защитят, если сразу после этого коснуться загрязненного устройства.

Ученый добавляет, что экран телефона быстро собирает все, к чему прикасаются наши пальцы, делая гаджет эффективным «инкубатором» для бактерий, особенно зимой.

Похожие выводы ранее сделал доктор Лотти Таджури после масштабного анализа 56 исследований из 24 стран. Команда Университета Бонда обнаружила в образцах из телефонов живые микроорганизмы, среди которых кишечная палочка и золотистый стафилококк — распространенные возбудители инфекций, которые могут варьировать от легких до потенциально опасных.

Таджури сравнил мобильные устройства с «пятизвездочными отелями» для микробов: мы держим телефоны в теплых карманах, говорим в них, оставляем капли со слюной, касаемся после еды — и почти никогда не дезинфицируем.

По данным CDC, до 80% инфекций связаны с руками. Эксперты подчеркивают: если касаться загрязненного смартфона — руки загрязняются снова.

Специалисты рекомендуют регулярно чистить устройство. По рекомендациям Which? , салфетки с 70% спиртом — один из самых безопасных методов дезинфекции, при условии избегания попадания жидкости в отверстия. Отдельно советуют не забывать и о чехлах, особенно если они используются как кошелек.

Простое мытье рук теплой водой с мылом снижает риск респираторных инфекций примерно на 20%, а кишечных — на 30%. Регулярная гигиена смартфона и рук, по словам экспертов, остается одним из самых эффективных способов защиты в сезон простуд.

