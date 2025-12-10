Звездные свадьбы 2025: замужество дочери Поляковой с иностранцем и первый брак 45-летней Библив

Звезды, которые в 2025 году сыграли свадьбу / © tsn.ua

Редакция сайта ТСН.ua продолжает подводить итоги 2025 года. На этот раз предлагаем вспомнить, кто из звезд отгулял свадьбу.

В 2025 году создалось немало новых семей. Очень сильно удивила дочь певицы Оли Поляковой - 20-летняя Маша, которая сначала обручилась, а затем и вышла замуж за иностранца. А тем временем актриса Виталина Библив наконец-то приоткрыла занавес личной жизни. Оказывается, артистка, которой 45 лет, уже тоже заключила свой первый брак.

Итак, предлагаем вспомнить, кто из украинских и мировых знаменитостей женился в 2025 году. В нашем материале также можно посмотреть, какими были их свадьбы.

Александр Кривошапко и Кристина

В начале января певец Александр Кривошапко сообщил о своем третьем браке. Артист повел под венец избранницу, по имени Кристина. Влюбленные заключили брак в США, а также именно там отгуляли свадьбу.

Александр Кривошапко с женой / © instagram.com/alexanderkrivoshapko

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед

В начале февраля стало известно, что голливудский актер Элайджа Вуд повел под венец младшую на 11 лет избранницу, продюсера Метте-Мари Конгсвед. Произошло это после семи лет отношений и появления на свет двух общих детей. Влюбленные сыграли тайную свадьбу в Швеции, а рядом с ними были самые близкие и родные.

Элайджа Вуд с женой / © Getty Images

Иван Пелих (сын Игоря Пелиха)

Сын покойного ведущего Игоря Пелыха - военный Иван Пелых - сделал предложение возлюбленной в марте этого года. С женитьбой парень долго не затягивал. Уже в апреле Иван и его возлюбленная Ксения сыграли свадьбу в Киеве.

Иван Пелих с женой / © instagram.com/ivanpelykh

Катя Сильченко и Сергей Неклева

Дизайнер Катя Сильченко вышла замуж еще в апреле. Мужем знаменитости стал ивент-мейкер Сергей "Картина" Неклева. А вот свадьбу влюбленные сыграли уже в сентябре. Дизайнер это сделала особым образом. Катя Сильченко превратила показ собственной коллекции the COAT на Ukrainian Fashion Week в свадьбу.

Катя Сильченко с мужем / © instagram.com/katyasilchenko

Виталина Библив

Актриса Виталина Библив не из тех, кто охотно делится личной жизнью. Но в апреле знаменитость ошеломила новостью, что замужем. Для артистки, которой сейчас 45 лет, этот брак стал первым. Кстати, избранника Виталина тщательно скрывает, лишь недавно она начала делиться их совместными фото.

Виталина Библив с мужем / © instagram.com/vitalinabibliv

Лавика и Дмитрий Вознюк

В мае певица Любовь Юнак, она же Лавика, сообщила о переменах в личной жизни. Исполнительница вышла замуж за своего избранника Дмитрия Вознюка. Кстати, уже в ноябре артистка рассекретила, что ждет рождения первенца.

Лавика с мужем / © instagram.com/lavika

Фима Константиновский и Елизавета

Юморист и ведущий Фима Константиновский женился во второй раз в начале июня. Женой знаменитости стала женщина по имени Елизавета, с которой он находится в отношениях с 2023 года. Свадьбу влюбленные праздновали в Киеве под открытым небом в кругу родных и близких. Кстати, без медового месяца не обошлось. Новоиспеченные супруги наслаждались совместным отдыхом на западе Украины.

Фима Константиновский с женой / © instagram.com/fimakonst

SLAVIA и Андрей

Певица SLAVIA заставила в этом году за нее очень сильно порадоваться. Исполнительница забеременела первенцем. Когда артистка была в положении, она заключила брак со своим возлюбленным, бизнесменом Андреем. Пара лишь расписалась в ЗАГСе, а от громких празднований отказалась. А потом у SLAVIA родился первенец - сын Лев.

SLAVIA с мужем / © instagram.com/slavia_official

Маша Полякова (дочь Оли Поляковой)

А кто в этом году однозначно удивил, так это 20-летняя дочь певицы Оли Поляковой - Маша. Девушка сейчас проживает в США, где учится. Но Маша не только образование там нашла, но и мужа. Избранником Поляковой-младшей стал иностранец Эден Пассарелли. В начале июля парочка обручилась, а в середине - заключила брак в США.

Маша Полякова с мужем / © instagram.com/mashapolyakova

Игорь Пустовит и Виктория

Блогер Игорь Пустовит еще в мае сделал предложение избраннице Виктории. Уже в конце лета влюбленные устроили свадьбу в Ивано-Франковске. Особый день с влюбленными разделили самые близкие и родные.

Игорь Пустовит с женой / © instagram.com/pustovit

OTOY и Мария Гаврилюк

В 2025 году кардинальные изменения в личной жизни произошли у рэпера OTOY. Летом исполнитель сделал предложение избраннице, бизнесвумен Марии Гаврилюк. Уже 13 сентября певец объявил об их бракосочетании. Правда, подробности он особо не раскрывал. Более того, об отношениях пары стало известно только в феврале.

OTOY с женой / © instagram.com/otoysounds

Селена Гомес и Бенни Бланко

Свое счастье в этом году нашла и американская певица Селена Гомес. Исполнительница вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. Встречаться пара начала еще в 2023 году, а обручились они в декабре 2024-го.

Селена Гомес с мужем / © instagram.com/selenagomez

