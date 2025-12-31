США пошли на очередную уступку России по нефтяным активам за рубежом

США отсрочили некоторые санкции против нефтяных активов России / © ТСН.ua

Соединенные Штаты предоставили сербской нефтяной компании, большинство акций которой принадлежит России, временную отмену санкций.

Об этом сообщает Barrons со ссылкой на Agence France Presse.

Из-за санкций против сербской компании NIS, 56% которой контролируют российские компании «Газпром нефть» и Intelligence, в начале декабря был закрыт единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии, который обеспечивает около 80 процентов потребностей балканской страны в топливе.

Эти меры сильно ударили по Сербии, ключевому союзнику Кремля и одной из немногих европейских стран, которые не ввели санкции против России из-за войны в Украине.

«NIS получила лицензию от OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) США, которая позволяет ей продолжать работу до 23 января. Это означает, что нефтеперерабатывающий завод в Панчеве сможет возобновить работу через 36 дней», — сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович в Instagram.

Вашингтон ввел санкции против NIS, требуя полного выхода российских акционеров.

Но переговоры по его потенциальной продаже затянулись, а аналитики предупреждают, что закрытие нефтеперерабатывающего завода может сократить экономический рост Сербии и поставить под угрозу тысячи рабочих мест.

«Мы достигли того, что казалось почти невозможным. Мы будем защищать нашу энергетическую безопасность, как делали это до сих пор», — добавила министр Ханданович.

По данным сербского национального вещателя RTS, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду участвовал в переговорах между президентом Сербии Александаром Вучичем и Государственным департаментом США, тогда как венгерская компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли акций NIS.

Напомним, 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» из-за отсутствия «серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны в Украине».

Впоследствии Минфин США отложил начало применения некоторых санкций в отношении российской нефтяной компании «Лукойл».

Недавно стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приостановила действие ограничений в отношении ряда крупных российских банков.