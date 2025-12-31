- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 364
- Время на прочтение
- 2 мин
США пошли на очередную уступку России по нефтяным активам за рубежом
В Сербии еще некоторое время будет работать нефтяная компания, в которой львиная доля принадлежит российским инвесторам.
Соединенные Штаты предоставили сербской нефтяной компании, большинство акций которой принадлежит России, временную отмену санкций.
Об этом сообщает Barrons со ссылкой на Agence France Presse.
Из-за санкций против сербской компании NIS, 56% которой контролируют российские компании «Газпром нефть» и Intelligence, в начале декабря был закрыт единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии, который обеспечивает около 80 процентов потребностей балканской страны в топливе.
Эти меры сильно ударили по Сербии, ключевому союзнику Кремля и одной из немногих европейских стран, которые не ввели санкции против России из-за войны в Украине.
«NIS получила лицензию от OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) США, которая позволяет ей продолжать работу до 23 января. Это означает, что нефтеперерабатывающий завод в Панчеве сможет возобновить работу через 36 дней», — сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович в Instagram.
Вашингтон ввел санкции против NIS, требуя полного выхода российских акционеров.
Но переговоры по его потенциальной продаже затянулись, а аналитики предупреждают, что закрытие нефтеперерабатывающего завода может сократить экономический рост Сербии и поставить под угрозу тысячи рабочих мест.
«Мы достигли того, что казалось почти невозможным. Мы будем защищать нашу энергетическую безопасность, как делали это до сих пор», — добавила министр Ханданович.
По данным сербского национального вещателя RTS, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду участвовал в переговорах между президентом Сербии Александаром Вучичем и Государственным департаментом США, тогда как венгерская компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли акций NIS.
Напомним, 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» из-за отсутствия «серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны в Украине».
Впоследствии Минфин США отложил начало применения некоторых санкций в отношении российской нефтяной компании «Лукойл».
Недавно стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приостановила действие ограничений в отношении ряда крупных российских банков.