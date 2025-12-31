Подсанкционный танкер показал триколор РФ заставил флот США отступить

Танкер. Фото иллюстративное / © Associated Press

Экипаж танкера так называемого теневого флота, транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы нагло нарисовал на своем борту российский флаг во избежание захвата Береговой охраной США.

Об этом The New York Times.

Береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, следовавшее в Венесуэлу за нефтью.

По словам американских чиновников, проинформированных об этом вопросе и разговаривавших на условиях анонимности, члены экипажа Bella 1 с тех пор нарисовали российский флаг на танкере во время побега и теперь претендуют на российский статус.

Танкер находится под санкциями США с прошлого года за транспортировку иранской нефти, продаваемой для финансирования терроризма.

По словам чиновников, судно, вероятно, недавно изменило курс в сторону от Средиземного моря. Возможно, следует в Гренландию или Исландию. Транспондер местонахождение Bella 1 выключен с 17 декабря, поэтому The New York Times не может отслеживать движение судна во время бегства.

Американские чиновники сообщили, что Береговая охрана пыталась перехватить Bella 1 в Карибском море после того, как было установлено, что судно не подняло национальное знамя, что по международному праву делает его объектом для осмотра. Однако танкер не подчинился требованиям и продолжил движение.

С того времени его преследовали силы США. Однако после появления на борту российского флага американцы «дали заднюю» и передумали захватывать корабль.

Американские чиновники публично не объяснили, почему Береговая охрана ждет посадки на танкер, не способный опередить американские суда.

Комментарий журналиста-международника

На инцидент отреагировал журналист-международник, политический обозреватель и блогер Иван Яковина.

«Удивительная история, о которой возмутительно мало сейчас говорят: американские военные корабли уже неделю (!) преследуют танкер теневого флота „Белла 1“, шедший в Венесуэлу без флага. Танкер отказался (!) останавливаться в ответ на требование американских властей, развернулся, и на всех парах сейчас уходит из Карибского моря „в направлении Исландии“, — пишет эксперт.

Он предположил, что танкер действительно идет в порт Мурманска.

«Команда танкера успела нарисовать на нем огромный российский триколор, а американские военные почему-то никак не могут отважиться остановить его силой. Как вы понимаете, далеко не каждый капитан обычного танкера может ох**ть настолько, чтобы показать средний палец американскому флоту, отказаться выполнять его приказы и взять курс на Мурманск», — размышляет журналист.

И хотя, по информации New York Times, корабль без груза, Яковина предполагает, что на борту корабля что-то незаконное. Не исключено, что оружие от РФ для Венесуэлы.

«Но вот чем объяснить трусливое бездействие американских военных моряков, я сказать трудно. Единственное, что приходит в голову — это прямой приказ от Трампа, который отчаянно избегает сейчас любой конфронтации с Путиным. Если да, то мы в очередной раз стали свидетелями непристойной слабости характера и невероятной трусости нынешнего американского президента», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что США захватили танкер у берегов Венесуэлы.