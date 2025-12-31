Отключение света / © ТСН

В первый день нового года, 1 января, графики почасовых отключений света будут действовать во всех регионах Украины.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Также во всех регионах будут введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Причиной ограничений в электроснабжении является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

В «Укрэнерго» отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.

Также энергетики призывают к экономному потреблению электроэнергии, когда она появляется по графикам.

Напомним, ранее «в Укрэнерго» разъяснили, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления уже отменены, а в других отключения остаются длительными.