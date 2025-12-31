- Дата публикации
Отключение света 1 января: в каких регионах будут ограничения — "Укрэнерго"
Причиной ограничений в электроснабжении является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.
В первый день нового года, 1 января, графики почасовых отключений света будут действовать во всех регионах Украины.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
Также во всех регионах будут введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Причиной ограничений в электроснабжении является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.
В «Укрэнерго» отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.
«Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.
Также энергетики призывают к экономному потреблению электроэнергии, когда она появляется по графикам.
Напомним, ранее «в Укрэнерго» разъяснили, почему в некоторых регионах меры ограничения потребления уже отменены, а в других отключения остаются длительными.