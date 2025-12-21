- Дата публикации
Категория
- Война
Российский танкер "Валерий Горчаков" уходит под воду: новые кадры последствий атаки ВСУ
Ночью 18 декабря ВСУ атаковали нефтяной танкер "Валерий Горчаков" в Ростове-на-Дону. Судно получило серьезные повреждения.
Ночью 18 декабря во время атаки ВСУ на Ростов-на-Дону был поврежден нефтяной танкер Валерий Горчаков. В результате инцидента погибли повар и моторист.
Как сообщала ASTRA, танкер начал уходить под воду — корма судна затопило примерно до надстройки. В результате атаки были повреждены ходовая рубка и корпус, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, вспыхнул пожар. Место удара оцепили, а сам танкер оперативно огородили бонами.
По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, под удар попал именно танкер Валерий Горчаков. Информация сервиса MarineTraffic подтверждает, что судно находилось у терминала по перевалке нефтепродуктов.
Сухогруз "Валерий Горчаков" был построен в 1969 году, а в 2004 году его переоборудовали в нефтяной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.
Танкeр находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии. По данным ГУР МО Украины, судно также заходило в порты на оккупированных территориях.
Напомним, ранее СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер "теневого флота" РФ в нейтральных водах Средиземного моря.