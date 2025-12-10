Как правильно запускать двигатель, чтобы сохранить авто: советы водителям

СТО / © iStock

Большинство водителей даже не догадываются, что срок службы двигателя, стартера и аккумулятора можно увеличить благодаря одному простому движению перед запуском авто. Есть один прием, который уменьшает износ ключевых узлов и делает запуск легче.

Об этом пишет издание Твоя машина.

Что нужно сделать

Как рассказал киевский автомеханик Юрий Кравец, перед тем как запускать автомобиль, следует полностью нажать педаль сцепления. Такой простой шаг существенно снижает нагрузку на двигатель и коробку передач, особенно во время морозов.

Как это работает

«Если запускать мотор без нажатого сцепления, стартеру приходится вращать не только коленвал двигателя, но и детали коробки передач. Зимой масло становится густым, поэтому нагрузка на стартер и аккумулятор возрастает в несколько раз», — объясняет специалист.

Когда же водитель нажимает педаль сцепления перед запуском, двигатель временно отсоединяется от КПП. Это означает, что стартер работает значительно легче, а запуск становится быстрее и безопаснее для узлов авто.

Когда это наиболее важно

По словам механика, такая привычка особенно полезна в таких случаях:

на более старых авто без электронного контроля запуска;

в холодное время года, когда АКБ теряет емкость;

если батарея уже изношена.

К тому же в части современных авто с механической коробкой производители специально блокируют запуск двигателя без нажатого сцепления — именно для уменьшения нагрузки на стартер и аккумулятор.

