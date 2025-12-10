У Києві викрили схему збуту військових кораблів: у справі фігурує чиновник Міноборони

Списані військові кораблі / © Національна поліція України

Реклама

Столичні правоохоронці викрили злочинну схему, за якою списані військові кораблі продавалися як металобрухт за штучно заниженою вартістю. Унаслідок оборудки держава втратила понад 900 тисяч гривень.

Деталі повідомили в Національній поліції України.

Списані військові кораблі / © Національна поліція Києва

Як встановило слідство, до схеми був причетний посадовець Міністерства оборони України та двоє співробітників державного спеціалізованого підприємства “Укрспецторг”. Вони організували незаконний продаж шести морських суден, списаних із балансу Військово-морських сил ЗСУ через технічну непридатність та застарілість. Замість процедури утилізації, визначеної законом, кораблі передали одній комерційній структурі за суттєво заниженою ціною.

Реклама

За даними слідства, головний фігурант — начальник відділу утилізації військового майна Міноборони — використав доступ до службових документів і механізмів списання, щоб обійти встановлені правила та забезпечити продаж суден “потрібній” компанії. Унаслідок цього державі було завдано значної матеріальної шкоди.

Списані військові кораблі / © Національна поліція України

Фігурантам уже повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників незаконної схеми та канали збуту військового майна.

Нагадаємо, українців попереджають про шахраїв, які використовують назву відомства для розсилання неправдивих електронних листів. Зокрема, вони надсилають листи нібито від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).