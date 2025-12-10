ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1697
Час на прочитання
1 хв

У Росії назвали "секретний" пункт "мирного плану", який Віткофф привіз Путіну

Лавров заявляє, що наразі документи щодо «врегулювання мають закритий характер».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Сергій Лавров.

Сергій Лавров. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У «мирному плані» США, який привіз до Москви спецпосланець американського президента Стів Віткофф, нібито йдеться про «необхідність» забезпечити права нацменшин та релігійні свободи в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу в Раді Федерації.

«Сподіваюся не розкрию особливого секрету. У тих реченнях, яких привозив Віткофф, спеціально сказано: забезпечити в Україні права національних та релігійних меншин», — повідомив посадовець США.

За словами Лаврова, документи щодо «врегулювання» поки що «мають закритий характер».

Окрім того, міністр країни-агресорки втішено заявив, мовляв, Дональд Трамп — єдиний західний лідер, який почав розуміти «першопричини, що зробили війну в Україні неминучою». У традиційній путінській манері він заявив про начебто «ворожі дії проти Росії».

Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулася зустріч представників США та Росії щодо обговорення мирного плану. Диктатор РФ Володимир Путін зустрівся з представниками Дональда Трампа — спецпосланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. У Кремлі тоді заявили, мовляв, компромісного варіанту плану щодо України поки немає.

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков зауважив, мовляв, Путін мирний план не відхилив, а під час зустрічі з американцями відбувся «прямий обмін думками». Представник Кремля каже, що «щось було прийнято, щось зазначено як неприйняте».

Дата публікації
Кількість переглядів
1697
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie