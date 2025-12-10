Сергій Лавров. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У «мирному плані» США, який привіз до Москви спецпосланець американського президента Стів Віткофф, нібито йдеться про «необхідність» забезпечити права нацменшин та релігійні свободи в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу в Раді Федерації.

«Сподіваюся не розкрию особливого секрету. У тих реченнях, яких привозив Віткофф, спеціально сказано: забезпечити в Україні права національних та релігійних меншин», — повідомив посадовець США.

За словами Лаврова, документи щодо «врегулювання» поки що «мають закритий характер».

Окрім того, міністр країни-агресорки втішено заявив, мовляв, Дональд Трамп — єдиний західний лідер, який почав розуміти «першопричини, що зробили війну в Україні неминучою». У традиційній путінській манері він заявив про начебто «ворожі дії проти Росії».

Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулася зустріч представників США та Росії щодо обговорення мирного плану. Диктатор РФ Володимир Путін зустрівся з представниками Дональда Трампа — спецпосланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. У Кремлі тоді заявили, мовляв, компромісного варіанту плану щодо України поки немає.

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков зауважив, мовляв, Путін мирний план не відхилив, а під час зустрічі з американцями відбувся «прямий обмін думками». Представник Кремля каже, що «щось було прийнято, щось зазначено як неприйняте».

