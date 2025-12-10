Смерть британського військового в Україні: як Росія вже готується використати це у пропаганді

Велика Британія / © Getty Images

В Україні загинув перший чинний військовослужбовець Збройних сил Великої Британії від початку повномасштабної війни.

Про трагедію повідомило Міністерство оборони Британії.

За даними відомства, військовий загинув у вівторок, 9 грудня, внаслідок “трагічного нещасного випадку” під час спостереження за випробуваннями нової зброї українськими військовими. Інцидент стався далеко від лінії фронту, і ознак ворожого обстрілу не було.

Ім’я загиблого та його підрозділ поки не розголошують. Газета The Sun повідомила, що йдеться про бійця спецназу, але в Міноборони відмовилися підтвердити або спростувати цю інформацію.

Прем’єр-міністр Кір Стармер висловив співчуття родині загиблого: “Їхні служіння та жертва ніколи не будуть забуті”.

Міністр оборони Джон Гілі також заявив, що “приголомшений” смертю британського військовослужбовця в Україні, та наголосив, що його думки — з родиною та побратимами загиблого.

Побоювання щодо реакції Росії

У Британії прогнозують, що Кремль може спробувати використати інцидент для маніпуляцій — зокрема, для поширення фейків, що сили НАТО нібито вже воюють в Україні.

Трагедія проливає світло на малопомітну, але ризиковану діяльність невеликих британських груп, які працюють у країні.

Сім’ю загиблого вже поінформували. Деталі інциденту, включно з місцем трагедії, наразі не розголошуються з міркувань безпеки.