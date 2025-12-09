"Шок и непонимание": Украина ликвидирует Интернациональные легионы — причина

Почему расформирование Интернациональных легионов вызвало скандал

Реклама

“

В Украине ликвидируют интернациональные легионы, сформированные из иностранных добровольцев.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал майор Александр Якимович, командир Второго интернационального легиона обороны Украины.

Реклама

В легионах против расформирования

Якимович подтвердил, что решение о расформировании интернациональных легионов уже окончательно принято.

«Все приказы, директивы — все выдано. 31 декабря, то есть через чуть более двадцати дней, Второй легион прекратит существование, он будет ликвидирован как воинская часть. Фактически речь идет о расформировании интернациональных легионов в составе Сухопутных войск», — отметил командир.

По его словам, остается только Международный легион при ГУР.

«Три легиона, которые были в Сухопутных войсках, были боевыми, а четвертый выполнял функции учебного центра. Он и дальше будет оставаться учебным центром, но уже не будет называться легионом», — пояснил офицер.

Реклама

Якимович считает, что его подразделение следовало бы оставить в таком же виде в подчинении командующего Сухопутными войсками, как оно есть сейчас.

Того же мнения — заместитель командира по артиллерии 2-го Интернационального легиона обороны Украины, подполковник Андрей Спивак.

В интервью «Украинской правде» Спивак признался, что когда узнал, что 2-й Интернациональный легион хотят ликвидировать, у него был шок.

«Наш Интернациональный легион — это особая воинская часть. Не только потому что у нас есть иностранцы, и мы знаем, как служить вместе с ними, но и потому что мы участвуем в особом эксперименте», — объяснил он.

Реклама

По словам Спивака, концепцию инноваций утвердил командующий Сухопутными войсками Драпатый в январе этого года.

Также он пояснил, что к иностранцам требуется несколько особый подход. Есть языковой и культурный барьеры, им нужно хорошо разъяснить задачи.

«Это шок и непонимание, почему так происходит», — сказал Спивак о реакции иностранных добровольцев на расформирование.

Может исчезнуть механизм, который дает людей для фронта

Политолог Виталий Кулик в колонке на «Цензор.НЕТ» пояснил, что иностранные добровольцы демонстрируют высокие результаты — они мотивированы и способны выполнять сложные задачи.

Реклама

«А главное, существующая система рекрутинга иностранных добровольцев через Интернациональные легионы обеспечивала приток новых бойцов в Сили обороны Украины. Речь идет о тысячах людей. Когда собственная мобилизация пробуксовывает, а ТЦК проклинают в каждом дворе, разумно ли уничтожать механизм, который дает людей фронту», — рассуждает он.

Иностранных добровольцев перебрасывают в Штурмовые войска?

По словам Александра Якимовича, легионы переводят в состав Штурмовых войск, которые сейчас формируются.

Якимович предположил, что, вероятно, не все иностранные добровольцы захотят идти в штурмовики.

«Поэтому люди не совсем понимают такое решение, ведь это не просто смена подчинения — это фактическое расформирование. Плюс они общаются с другими легионами, с теми, где этот процесс почти завершился. Там тоже неоднозначные отзывы», — сказал он.

Реклама

Что говорят в Штурмовых войсках

Начальник новосозданного Управления штурмовых подразделений ВСУ полковник Валентин Манько пояснил, что Интернациональные легионы являются частью Сухопутных войск и «к нам не имеют никакого отношения».

«Штурмовые подразделения (войска) к данным легионам не имеют никакого отношения. В наших многих подразделениях уже не первый год есть свои иностранные подразделения, свои переводчики, своя подготовка иностранцев. Если бы они к нам пришли, для нас это никакого чуда не составило бы, никто бы их не расформировал», — сказал Манько.

В комментарии «Украинской правде» Валентин Манько не ответил прямо на вопрос, является ли он инициатором расформирования интернациональных легионов. Он только признал, что в этих подразделениях сейчас «работают комиссии и проверки», а по завершению этих проверок «будет принято решение».

Официальная позиция Сухопутных войск

В Сухопутных войсках заверили, что высоко ценят вклад иностранных добровольцев, которые вместе с украинскими военными выполняют боевые задачи на сложных участках фронта. Наявные изменения там объяснили необходимостью «совершенствовать подходы к формированию и применению боевых подразделений».

Реклама

«Иностранные военнослужащие, заключающие контракт с Вооруженными Силами Украины, и в дальнейшем будут иметь возможность проходить службу в соответствии со своей специальностью, опытом и подготовкой. Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, в которых он может обеспечить наибольшую пользу для выполнения задач обороны государства», — заверили в Сухопутных войсках.

Интернациональный легион: история создания

О создании Интернационального легиона президент Владимир Зеленский объявил 27 февраля 2022 года. Тогда он призвал иностранцев присоединяться к борьбе против оккупанта.

Указом Зеленского от 1 марта 2022 года был введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.

Ранее издание The New York Times рассказало, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.

Реклама

Командир взвода бригады Нацгвардии «Рубеж», герой Украины Владислав Стоцкий рассказал о преимуществах колумбийских добровольцев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

ШОК! ТЫСЯЧИ КОЛУМБИЙЦОВ пошли в ШТУРМОВИКИ на СТОРОНЕ УКРАИНЫ