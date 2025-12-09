- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3306
- Время на прочтение
- 4 мин
"Шок и непонимание": Украина ликвидирует Интернациональные легионы — причина
В Украине ликвидируют Интернациональные легионы, а иностранных добровольцев хотят перебросить в Штурмовые войска.
“
В Украине ликвидируют интернациональные легионы, сформированные из иностранных добровольцев.
Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал майор Александр Якимович, командир Второго интернационального легиона обороны Украины.
В легионах против расформирования
Якимович подтвердил, что решение о расформировании интернациональных легионов уже окончательно принято.
«Все приказы, директивы — все выдано. 31 декабря, то есть через чуть более двадцати дней, Второй легион прекратит существование, он будет ликвидирован как воинская часть. Фактически речь идет о расформировании интернациональных легионов в составе Сухопутных войск», — отметил командир.
По его словам, остается только Международный легион при ГУР.
«Три легиона, которые были в Сухопутных войсках, были боевыми, а четвертый выполнял функции учебного центра. Он и дальше будет оставаться учебным центром, но уже не будет называться легионом», — пояснил офицер.
Якимович считает, что его подразделение следовало бы оставить в таком же виде в подчинении командующего Сухопутными войсками, как оно есть сейчас.
Того же мнения — заместитель командира по артиллерии 2-го Интернационального легиона обороны Украины, подполковник Андрей Спивак.
В интервью «Украинской правде» Спивак признался, что когда узнал, что 2-й Интернациональный легион хотят ликвидировать, у него был шок.
«Наш Интернациональный легион — это особая воинская часть. Не только потому что у нас есть иностранцы, и мы знаем, как служить вместе с ними, но и потому что мы участвуем в особом эксперименте», — объяснил он.
По словам Спивака, концепцию инноваций утвердил командующий Сухопутными войсками Драпатый в январе этого года.
Также он пояснил, что к иностранцам требуется несколько особый подход. Есть языковой и культурный барьеры, им нужно хорошо разъяснить задачи.
«Это шок и непонимание, почему так происходит», — сказал Спивак о реакции иностранных добровольцев на расформирование.
Может исчезнуть механизм, который дает людей для фронта
Политолог Виталий Кулик в колонке на «Цензор.НЕТ» пояснил, что иностранные добровольцы демонстрируют высокие результаты — они мотивированы и способны выполнять сложные задачи.
«А главное, существующая система рекрутинга иностранных добровольцев через Интернациональные легионы обеспечивала приток новых бойцов в Сили обороны Украины. Речь идет о тысячах людей. Когда собственная мобилизация пробуксовывает, а ТЦК проклинают в каждом дворе, разумно ли уничтожать механизм, который дает людей фронту», — рассуждает он.
Иностранных добровольцев перебрасывают в Штурмовые войска?
По словам Александра Якимовича, легионы переводят в состав Штурмовых войск, которые сейчас формируются.
Якимович предположил, что, вероятно, не все иностранные добровольцы захотят идти в штурмовики.
«Поэтому люди не совсем понимают такое решение, ведь это не просто смена подчинения — это фактическое расформирование. Плюс они общаются с другими легионами, с теми, где этот процесс почти завершился. Там тоже неоднозначные отзывы», — сказал он.
Что говорят в Штурмовых войсках
Начальник новосозданного Управления штурмовых подразделений ВСУ полковник Валентин Манько пояснил, что Интернациональные легионы являются частью Сухопутных войск и «к нам не имеют никакого отношения».
«Штурмовые подразделения (войска) к данным легионам не имеют никакого отношения. В наших многих подразделениях уже не первый год есть свои иностранные подразделения, свои переводчики, своя подготовка иностранцев. Если бы они к нам пришли, для нас это никакого чуда не составило бы, никто бы их не расформировал», — сказал Манько.
В комментарии «Украинской правде» Валентин Манько не ответил прямо на вопрос, является ли он инициатором расформирования интернациональных легионов. Он только признал, что в этих подразделениях сейчас «работают комиссии и проверки», а по завершению этих проверок «будет принято решение».
Официальная позиция Сухопутных войск
В Сухопутных войсках заверили, что высоко ценят вклад иностранных добровольцев, которые вместе с украинскими военными выполняют боевые задачи на сложных участках фронта. Наявные изменения там объяснили необходимостью «совершенствовать подходы к формированию и применению боевых подразделений».
«Иностранные военнослужащие, заключающие контракт с Вооруженными Силами Украины, и в дальнейшем будут иметь возможность проходить службу в соответствии со своей специальностью, опытом и подготовкой. Их боевой опыт будет интегрирован в подразделения, в которых он может обеспечить наибольшую пользу для выполнения задач обороны государства», — заверили в Сухопутных войсках.
Интернациональный легион: история создания
О создании Интернационального легиона президент Владимир Зеленский объявил 27 февраля 2022 года. Тогда он призвал иностранцев присоединяться к борьбе против оккупанта.
Указом Зеленского от 1 марта 2022 года был введен безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессора.
Ранее издание The New York Times рассказало, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.
Командир взвода бригады Нацгвардии «Рубеж», герой Украины Владислав Стоцкий рассказал о преимуществах колумбийских добровольцев.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:
ШОК! ТЫСЯЧИ КОЛУМБИЙЦОВ пошли в ШТУРМОВИКИ на СТОРОНЕ УКРАИНЫ