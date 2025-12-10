Кто из бывших военных ВСУ может получить отсрочку от мобилизации: объяснение эксперта

ВСУ на фронте / © Getty Images

Военнослужащие, подписавшие контракт во время полномасштабной войны, могут уволиться из Вооруженных сил Украины после его завершения. Однако отсрочка от мобилизации не гарантируется всем.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий.

К юристам обратился гражданин, подписавший в 2023 году трехлетний контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины. Мужчина поинтересовался, будет ли он иметь право на отсрочку после завершения контракта и увольнения из армии.

Юрист дал однозначный ответ.

«К сожалению, пока нет. Если уволитесь с военной службы по контракту, заключенному на 3 года, и у Вас не будет оснований для отсрочки, то Вы подлежите мобилизации», — подчеркнул юрист.

Кто из бывших военных имеет право на отсрочку

Владислав Дерий также объяснил, кто именно из освободившихся из рядов ВСУ военнослужащих получит отсрочку и на какой срок. Закон устанавливает четкие критерии этой категории военных.

Отсрочку получают:

Военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком год .

Эти граждане должны быть в возрасте от 18 до 25 лет.

Юрист добавил, что такая отсрочка действует в течение 12 месяцев со дня увольнения с военной службы.

Напомним, с ноября в Украине изменили правила оформления отсрочок от мобилизации. «Резерв+» стал основным инструментом получения отсрочки. Уже доступно 10 типов отсрочок для оформления онлайн. Кроме того, с 1 ноября этого года документы на отсрочку будут теперь принимать ЦНАПы, но будут выдавать документы ТЦК и СП.