Хто із колишніх військових ЗСУ може отримати відстрочку від мобілізації: пояснення експерта

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Військовослужбовці, які підписали контракт під час повномасштабної війни, можуть звільнитися із Збройних сил України після його завершення. Проте відстрочка від мобілізації не гарантується усім.

Про це розповів юрист Владислав Дерій.

До юристів звернувся громадянин, який у 2023 році підписав трирічний контракт на військову службу у Збройних силах України. Чоловік поцікавився, чи матиме він право на відстрочку після завершення контракту та звільнення з армії.

Юрист надав однозначну відповідь.

«На жаль, поки що ні. Якщо звільнитесь з військової служби по контракту, укладеного на 3 роки, та у Вас не буде підстав для відстрочки — то Ви підлягаєте мобілізації,» — підкреслив юрист.

Хто з колишніх військових має право на відстрочку

Владислав Дерій також пояснив, хто саме із військовослужбовців, які звільнилися із лав ЗСУ, отримає відстрочку та на який термін. Закон встановлює чіткі критерії для цієї категорії військових.

Відстрочку отримують:

Військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік .

Ці громадяни мають бути віком від 18 до 25 років.

Юрист додав, що така відстрочка діє протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби.

Нагадаємо, від листопада в Україні змінили правила оформлення відстрочок від мобілізації. «Резерв+» став основним інструментом для отримання відстрочки. Вже доступні 10 типів відстрочок для оформлення онлайн. Окрім того, від 1 листопада цього року документи на відстрочку тепер прийматимуть ЦНАПи, але видаватимуть документи ТЦК та СП.