Мобилизация в Украине: как по-новому могут наказать уклонистов

В Украине могут пересмотреть наказание для нарушителей мобилизационного законодательства / © ТСН

Реклама

В Украине снова могут усилить ответственность для тех мужчин, которые уклоняются от мобилизации, которая сейчас продолжается.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель оборонного комитета парламента, глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский, сейчас идет обсуждение этих вопросов.

«На данный момент есть обсуждение этих вопросов. Каких-либо конкретных законодательных инициатив пока нет», — ответил нам Федор Вениславский.

Реклама

При этом он воздержался от комментирования того, какой может быть эта ответственность. Парламентарий аргументировал это тем, что пока нет согласия по вышеуказанным вопросам.

В свою очередь парламентарий из этого же комитета, Ирина Фриз, неоднократно комментировавшая вопросы мобилизации, отметила, что варианты наказания для уклонистов были уже предусмотрены в действующем законодательстве.

При этом она добавляет, что в этом вопросе важно не только давать «кнут» в руки власти, но и нюанс создания мотивации для мужчин не уклоняться.

«Для того чтобы уклонистов или СЗЧшников не становилось больше. Поэтому в данном контексте нужно подходить комплексно, взвешивать все «за» и «против», понимать, что одним принуждением невозможно решить проблему, созданную руками власти», — говорит она.

Реклама

И добавляет, что одним из вариантов мотивации она считает увеличение денежного довольствия.

«Нужно начинать с тех маркеров, которые позволяли бы не уклоняться от несения службы», — говорит Фриз.

Мобилизация: какие ограничения возможны для уклонистов

Адвокат, который специализируется в частности и в вопросах мобилизации, Роман Симутин, говорит, что в этот раз возможны ограничения для тех нарушителей закона, которые будут пытаться официально трудоустроиться, для студентов-нарушителей.

«Мне кажется, что будет не только постфактум. К примеру, будет невозможно официально трудоустроиться. Было написано, что невозможно трудоустроиться без военного билета. Возможно, будет невозможно официально трудоустроиться, если есть нарушения, связанные с этим документом. Возможно, дойдет до того, что некоторые органы должны будут отреагировать, если увидят такие нарушения. Считаю, что точно будет обсуждаться ситуация со студентами. Об этом давно говорят», — говорит Симутин.

Реклама

И уточняет, что к студентам и их возможным нарушениям может быть приковано внимание.

«Возможно, внесут изменения в законодательство, связанное со студентами. Могут проверять, как определенные лица посещают учебное заведение», — говорит он.

Резюмируя, он отмечает: «Думаю, ужесточат условия принятия на работу, на обучение. Сейчас отмечено, что должен быть военно-учетный документ. Что там написано — проблемы человека. Это может измениться».

Кроме того Симутин не исключает, что нарушителям мобилизационного законодательства могут ограничить доступ к базовым государственным услугам.

Реклама

Он отмечает, что уклонение — это та классификация, которую нужно признавать судом, а не на основании того, что человек разыскивается территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Также Симутин добавляет, что до него доходила информация о том, что во время мобилизации отдельные врачи якобы интересовались у стационарных пациентов возрастом от 18 до 60 лет тем, все ли у них в порядке с военно-учетными документами.

Наказание за уклонение от мобилизации сейчас

Как известно, сейчас уклоняющемуся от мобилизации военнообязанному гражданину Украины грозит административная или уголовная ответственность.

Согласно Законам Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О воинской обязанности и военной службе» граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации или военному учету, несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Ответственность зависит от совершенного правонарушения.

Реклама

Административная ответственность

Если военнообязанный уклоняется от повестки для сверки военно-учетных данных, то к нему применяется административная ответственность в виде штрафа.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает в случае, если человек обновил данные в ТЦК и СП, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе, но отказался идти на службу в Вооруженные силы Украины. Или — если человек систематически уклоняется от мобилизации.

Это статья 336 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период», согласно которой лицо карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, как изменится мобилизация после переговоров об окончании войны в Украине: названы сценарии.