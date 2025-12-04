- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 800
- Время на прочтение
- 2 мин
Как избавиться от вздутия и тяжести в животе: гастроэнтеролог назвал четыре фрукта для идеального пищеварения
Известные проблемы с пищеварением можно решить, добавив в ваше меню определенные фрукты.
Тяжесть в желудке и вздутие живота после приема пищи — это частые признаки нарушения пищеварения. Известный американский врач назвал фрукты, употребление которых поможет эффективно наладить работу желудочно-кишечного тракта и избавиться от дискомфорта
Об этом пишет Daily Mail.
Гастроэнтеролог из Калифорнии Саурабх Сети советует, чтобы чувствовать себя лучше после приема пищи и избежать вздутия или тяжести в желудке, надо добавить в свой рацион такие фрукты:
киви;
папайю;
слегка зеленые бананы;
гуаву.
Врач объяснил, что киви могут способствовать пищеварению, поскольку эти фрукты содержат актинидин, фермент, который помогает расщеплять белок.
В то же время врач Сети советует есть папайю, потому что она помогает пищеварению и быстро снимает вздутие.
Он рассказал о результатах исследования 2024 года, которое показало, что папаин — природный фермент этого фрукта, помогает пищеварению у рыб.
«Ешьте слегка зеленые бананы для вашего кишечного микробиома, поскольку они богаты резистентным крахмалом, который поддерживает кишечные бактерии и поддерживает стабильный уровень сахара в крови», — отметил Сети.
Кроме того, зеленые бананы богаты крахмалом и пектином — двумя типами клетчатки, которые действуют как пребиотики, способствуя здоровью кишечного микробиома.
Четвертым фруктом, который он рекомендовал есть — является гуава. Этот экзотический фрукт богат клетчаткой и витамином С, которые способствуют бесперебойному и регулярному опорожнению.
Сети заметил, что растительная клетчатка может помочь перемещать пищу и отходы через пищеварительный тракт, предотвращая запоры.
Ранее диетологи рассказали, какие суперфуды являются переоцененными. По словам экспертов, большинство таких продуктов не стоят своих денег, а их эффект легко достигается обычным разнообразным питанием.
Кроме того, ученые назвали продукт, который может улучшить память.
