Как избавиться от вздутия и тяжести в животе: гастроэнтеролог назвал четыре фрукта для идеального пищеварения

Тяжесть в желудке и вздутие живота после приема пищи — это частые признаки нарушения пищеварения. Известный американский врач назвал фрукты, употребление которых поможет эффективно наладить работу желудочно-кишечного тракта и избавиться от дискомфорта

Об этом пишет Daily Mail.

Гастроэнтеролог из Калифорнии Саурабх Сети советует, чтобы чувствовать себя лучше после приема пищи и избежать вздутия или тяжести в желудке, надо добавить в свой рацион такие фрукты:

киви;

папайю;

слегка зеленые бананы;

гуаву.

Врач объяснил, что киви могут способствовать пищеварению, поскольку эти фрукты содержат актинидин, фермент, который помогает расщеплять белок.

В то же время врач Сети советует есть папайю, потому что она помогает пищеварению и быстро снимает вздутие.

Он рассказал о результатах исследования 2024 года, которое показало, что папаин — природный фермент этого фрукта, помогает пищеварению у рыб.

«Ешьте слегка зеленые бананы для вашего кишечного микробиома, поскольку они богаты резистентным крахмалом, который поддерживает кишечные бактерии и поддерживает стабильный уровень сахара в крови», — отметил Сети.

Кроме того, зеленые бананы богаты крахмалом и пектином — двумя типами клетчатки, которые действуют как пребиотики, способствуя здоровью кишечного микробиома.

Четвертым фруктом, который он рекомендовал есть — является гуава. Этот экзотический фрукт богат клетчаткой и витамином С, которые способствуют бесперебойному и регулярному опорожнению.

Сети заметил, что растительная клетчатка может помочь перемещать пищу и отходы через пищеварительный тракт, предотвращая запоры.

