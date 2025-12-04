Як позбутися здуття та важкості у животі: гастроентеролог назвав чотири фрукти для ідеального травлення

Тропічні фрукти / © Getty Images

Важкість у шлунку та здуття живота після прийому їжі — це часті ознаки порушення травлення. Відомий американський лікар назвав фрукти, вживання яких допоможе ефективно налагодити роботу шлунково-кишкового тракту та позбутися дискомфорту

Про це пише Daily Mail.

Гастроентеролог з Каліфорнії Саурабх Сеті радить, щоб почуватися краще після прийому їжі та уникнути здуття чи важкості у шлунку, треба додати у свій раціон такі фрукти:

ківі;

папайю;

злегка зелені банани;

гуаву.

Лікар пояснив, що ківі можуть сприяти травленню, оскільки ці фрукти містять актинідин, фермент, який допомагає розщеплювати білок.

Водночас лікар Сеті радить їсти папайю, тому що вона допомагає травленню та швидко знімає здуття.

Він розповів про результати дослідження 2024 року, яке виявило, що папаїн — природний фермент цього фрукта, допомагає травленню у риб.

«Їжте злегка зелені банани для вашого кишкового мікробіому, оскільки вони багаті на резистентний крохмаль, який підтримує кишкові бактерії та підтримує стабільний рівень цукру в крові», — зазначив Сеті.

Банани / © Associated Press

Окрім того, зелені банани багаті на крохмаль і пектин — два типи клітковини, які діють як пребіотики, сприяючи здоров’ю кишкового мікробіому.

Четвертим фруктом, який він рекомендував їсти — є гуава. Цей екзотичний фрукт багатий на клітковину та вітамін С, які сприяють безперебійному та регулярному випорожненню.

Сеті зауважив, що рослинна клітковина може допомогти переміщувати їжу та відходи через травний тракт, запобігаючи закрепам.

