Ультраоброблена їжа: 7 продуктів, які здаються "нормальними", але шкодять щодня

Ультраоброблена їжа (УПФ) непомітно стала основою сучасного раціону, хоча науковці вже говорять про її критичний вплив на організм. Серія масштабних досліджень показала: УПФ пов’язана зі шкодою практично для кожної системи органів — від серця до мозку.

ТСН.ua зібрав сім поширених продуктів, які здаються «нормальними», але щодня підривають здоров’я.

Вчені виявили, що понад 50% калорій у раціоні американців надходять саме з ультраоброблених продуктів. До цієї категорії входить — снеки, газовані напої, магазинний хліб, ковбаси, готові страви, супи швидкого приготування, йогурти та батончики. УПФ пов’язують із ризиком появи хронічних захворювань: діабету 2 типу, серцево-судинних недуг, депресії, ожиріння і навіть передчасної смерті.

Дослідники також наголошують: людина біологічно не пристосована до щоденного вживання таких продуктів. Саме тому експерти закликають уряди впроваджувати маркування УПФ на упаковках та обмежувати їхню присутність у раціоні.

7 ультраоброблених продуктів, які шкодять організму

Цільнозерновий хліб Хоча цільнозерновий хліб багатий на клітковину та складні вуглеводи, його склад часто включає рафіноване борошно, консерванти, емульгатори й доданий цукор. Саме це переводить продукт у категорію УПФ.

Помірне споживання можливе, але краще поєднувати його з необробленими цільними зернами — вівсом чи висівками. Горіхове масло Арахісова, мигдалева та інші горіхові пасти корисні завдяки ненасиченим жирам та білку. Але більшість магазинних варіантів містять доданий цукор, гідрогенізовані олії та емульгатори. Щоб зменшити частку УПФ, варто обирати пасти з одним інгредієнтом — самими горіхами. Протеїновий порошок Протеїн допомагає відновленню м’язів, проте порошкові суміші містять ізоляти, штучні підсолоджувачі та емульгатори. Саме тому вони входять до категорії ультраоброблених продуктів. Пластівці Багато видів пластівців збагачують вітамінами та клітковиною, але водночас вони можуть містити велику кількість цукру, ароматизатори та консерванти. Щоб зменшити вплив УПФ, вибирайте варіанти з мінімальною кількістю інгредієнтів. Овочеві чипси Попри «натуральний» склад, овочеві чипси проходять таку ж обробку, як і картопляні: їх смажать у рафінованих оліях і додають крохмаль та ароматизатори. Здоровою альтернативою можуть бути запечені овочі без добавок. Ароматизовані йогурти Фруктові йогурти містять не лише корисні бактерії, а й доданий цукор, ароматизатори та стабілізатори.

Кращий вибір — натуральний йогурт без добавок із додаванням свіжих ягід. Енергетичні батончики Такі батончики створюють для тривалого зберігання: у складі — рафінований цукор, штучні добавки та білкові ізоляти. Часто містять сукралозу, яка може негативно впливати на мікробіом і провокувати здуття.

Учені наголошують: повністю відмовлятися від ультраоброблених продуктів не обов’язково, але їх варто помітно зменшити в раціоні та обирати альтернативи з простим складом.

