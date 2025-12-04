Таропрогноз на 4 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Енергії цього дня сприяють переосмисленню та уточненню намірів. Таро показує, що багатьом знакам варто уповільнитися, подивитися на процеси з нового ракурсу і дозволити собі чесність у тому, що працює, а що — ні. День підходить для завершення дрібних справ, внутрішнього порядку та свідомих рішень.

Прогноз для кожного знака зодіаку

Овен — Паж Мечів

День інформації та уважності. Можлива новина, яка змінить ваші плани.

Телець — Трійка Пентаклів

Співпраця та професійне зростання. Добрий час для порад або командної роботи.

Близнята — Колісниця

Рішучий прорив. Ви готові рухатися вперед і швидко закривати задачі.

Рак — Королева Кубків

Емоційна мудрість. Прислухайтеся до інтуїції — вона сьогодні найточніша.

Лев — П’ятірка Жезлів

Можливі суперечки або конкуренція. Не витрачайте енергію на боротьбу, яка не має сенсу.

Діва — Дама Пентаклів

Практичність і стабільність. Чудовий день для побутових або фінансових дрібниць.

Терези — Суд

Поворотний момент. Настає час приймати рішення або брати відповідальність.

Скорпіон — Четвірка Мечів

Пауза, відпочинок, відновлення. Вам потрібно відкласти боротьбу і відновити сили.

Стрілець — Двійка Жезлів

Планування майбутнього. Подумайте про наступні кроки, горизонти відкриваються.

Козоріг — Вісімка Мечів

Внутрішні обмеження. Ви самі тримаєте себе в пастці — час подивитися тверезо.

Водолій — Король Пентаклів

Матеріальні результати. Можливі фінансові здобутки, вигідні домовленості.

Риби — Вісімка Кубків

Ви готові відпустити те, що втратило сенс. Рух до нового буде полегшенням.

4 грудня спонукає до внутрішньої роботи, аналізу та чесного погляду на свої реалії. День формує старт для нового етапу — але лише після того, як будуть визнані старі схеми та завершені непотрібні процеси.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.