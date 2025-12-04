- Дата публикации
Таропрогноз на 4 декабря 2025 года для всех знаков зодиака
4 декабря несет день внутреннего фокуса и коррекции планов, когда важно слушать себя повнимательнее, чем внешний шум.
Энергии в этот день способствуют переосмыслению и уточнению намерений. Таро показывает, что многим знакам следует замедлиться, посмотреть на процессы с нового ракурса и позволить себе честность в том, что работает, а что нет. День подходит для завершения мелких дел, внутреннего порядка и сознательных решений.
Прогноз для каждого знака зодиака
Овен — Паж Мечей
День информации и внимательности. Возможна новость, которая изменит ваши планы.
Телец — Тройка Пентаклей
Сотрудничество и профессиональный рост. Хорошее время для советов или командной работы.
Близнецы — Колесница
Решительный прорыв. Вы готовы двигаться вперед и быстро закрывать задачи.
Рак — Королева Кубков
Эмоциональная мудрость. Прислушайтесь к интуиции – она сегодня самая точная.
Лев — Пятерка Жезлов
Возможны споры или конкуренция. Не тратьте энергию на борьбу, не имеющую смысла.
Дева — Дама Пентаклей
Практичность и стабильность. Прекрасный день для бытовых или финансовых мелочей.
Весы — Суд
Возвратный момент. Приходит время принимать решения или брать ответственность.
Скорпион — Четверка Мечей
Пауза, отдых, восстановление. Вам необходимо отложить борьбу и возобновить силы.
Стрелец — Двойка Жезлов
Планирование будущего. Подумайте о следующих шагах, горизонты открываются.
Козерог — Восьмерка Мечей
Внутренние ограничения. Вы сами держите себя в ловушке – пора посмотреть трезво.
Водолей — Король Пентаклей
Материальные результаты. Возможны финансовые достижения, выгодные договоренности.
Рыбы — Восьмерка Кубков
Вы готовы отпустить то, что потеряло смысл. Движение к новому будет облегчением.
4 декабря побуждает к внутренней работе, анализу и честному взгляду на свои реалии. День формирует старт для нового этапа, но только после того, как будут признаны старые схемы и завершены ненужные процессы.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
