Таропрогноз на 4 декабря 2025 года для всех знаков зодиака

Карты Таро / © ТСН.ua

Энергии в этот день способствуют переосмыслению и уточнению намерений. Таро показывает, что многим знакам следует замедлиться, посмотреть на процессы с нового ракурса и позволить себе честность в том, что работает, а что нет. День подходит для завершения мелких дел, внутреннего порядка и сознательных решений.

Прогноз для каждого знака зодиака

Овен — Паж Мечей

День информации и внимательности. Возможна новость, которая изменит ваши планы.

Телец — Тройка Пентаклей

Сотрудничество и профессиональный рост. Хорошее время для советов или командной работы.

Близнецы — Колесница

Решительный прорыв. Вы готовы двигаться вперед и быстро закрывать задачи.

Рак — Королева Кубков

Эмоциональная мудрость. Прислушайтесь к интуиции – она сегодня самая точная.

Лев — Пятерка Жезлов

Возможны споры или конкуренция. Не тратьте энергию на борьбу, не имеющую смысла.

Дева — Дама Пентаклей

Практичность и стабильность. Прекрасный день для бытовых или финансовых мелочей.

Весы — Суд

Возвратный момент. Приходит время принимать решения или брать ответственность.

Скорпион — Четверка Мечей

Пауза, отдых, восстановление. Вам необходимо отложить борьбу и возобновить силы.

Стрелец — Двойка Жезлов

Планирование будущего. Подумайте о следующих шагах, горизонты открываются.

Козерог — Восьмерка Мечей

Внутренние ограничения. Вы сами держите себя в ловушке – пора посмотреть трезво.

Водолей — Король Пентаклей

Материальные результаты. Возможны финансовые достижения, выгодные договоренности.

Рыбы — Восьмерка Кубков

Вы готовы отпустить то, что потеряло смысл. Движение к новому будет облегчением.

4 декабря побуждает к внутренней работе, анализу и честному взгляду на свои реалии. День формирует старт для нового этапа, но только после того, как будут признаны старые схемы и завершены ненужные процессы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

