Астролог назвал знаки Зодиака, которые во всем видят смешное

Находиться рядом с таким — веселым — человеком всегда приятно, а находить постоянные — причем не натужные, а легкие и естественные — поводы для шуток, это настоящий талант, которым обладают все не все.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые во всем видят смешное.

Близнецы

Близнецов отличает легкость, которую не стоит путать с легкомыслием, позволяющую представителям знака, обратив внимание на какой-то процесс, не опускаться в «глубину» страданий, а, подметив главные черты происходящего, сделать его поводом для шутки — так легче решить любой вопрос.

Водолей

Водолеи владеют умением подмечать жизненные парадоксы, и юмор в этом смысле — не исключение. Представители знака находят в любом процессе или событии противоречащие друг другу моменты и обыгрывают их самым непредсказуемым образом, что вызывает смех — а с ним и восторг — у тех, кто их окружает.

Скорпион

Скорпионы — непревзойденные мастера так называемого черного юмора. Кому-то их взгляд на людей и ситуации может показаться злым, но даже жертвы их юмора не могут отрицать: все, что они в таких случаях говорят, очень смешно. Тем же, кто боится быть высмеянными представителями знака, лучше не показывать им свои слабы стороны.

