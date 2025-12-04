- Дата публикации
Астрологический прогноз на 4 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неудачен для значимых дел, нельзя также принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры.
Символ дня: крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний — желательно заранее принять превентивные меры.
Питание дня: в пищу можно употреблять даже условно вредные блюда, но при этом важно соблюдать меру.
Стрижка дня: стричься нежелательно.
Магия и мистика дня: рекомендуется читать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, так что желательно задуматься над их смыслом.
Табу дня: нельзя рисковать, особенно — играть в азартные игры.
Цитата дня: «Каждая женщина имеет тот возраст, который заслуживает» (Коко Шанель).
