Астрологический прогноз на 4 декабря

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неудачен для значимых дел, нельзя также принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры.

Символ дня: крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний — желательно заранее принять превентивные меры.

Питание дня: в пищу можно употреблять даже условно вредные блюда, но при этом важно соблюдать меру.

Стрижка дня: стричься нежелательно.

Магия и мистика дня: рекомендуется читать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, так что желательно задуматься над их смыслом.

Табу дня: нельзя рисковать, особенно — играть в азартные игры.

Цитата дня: «Каждая женщина имеет тот возраст, который заслуживает» (Коко Шанель).

