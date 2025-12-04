Астролог назвав знаки Зодіаку, які в усьому бачать смішне

Гороскоп / © Credits

Перебувати поруч із такою - веселою - людиною завжди приємно, а знаходити постійні - причому, не натужні, а легкі та природні - приводи для жартів - це справжній талант, яким володіють далеко не всі.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які в усьому бачать смішне.

Близнята

Близнюків вирізняє легкість, яку не варто плутати з легковажністю, що дає змогу представникам знака, звернувши увагу на якийсь процес, не опускатися в "глибину" страждань, а, помітивши головні риси того, що відбувається, зробити його приводом для жарту - так легше розв'язати будь-яке питання.

Водолій

Водолії володіють умінням помічати життєві парадокси, і гумор у цьому сенсі - не виняток. Представники знака знаходять у будь-якому процесі або події моменти, які суперечать один одному, й обіграють їх у найнепередбачуваніший спосіб, що викликає сміх, а з ним і захват у тих, хто їх оточує.

Скорпіон

Скорпіони - неперевершені майстри так званого чорного гумору. Комусь їхній погляд на людей і ситуації може видатися злим, але навіть жертви їхнього гумору не можуть заперечувати: все, що вони в таких випадках кажуть, дуже смішне. Тим же, хто боїться бути висміяними представниками знака, краще не показуй їм свої слабкі сторони.

