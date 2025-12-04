ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Астролог назвав знаки Зодіаку, які в усьому бачать смішне

Почуття гумору - одна з найбільш затребуваних у спілкуванні, але водночас людська якість, яка не так вже й часто зустрічається.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Перебувати поруч із такою - веселою - людиною завжди приємно, а знаходити постійні - причому, не натужні, а легкі та природні - приводи для жартів - це справжній талант, яким володіють далеко не всі.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які в усьому бачать смішне.

Близнята

Близнюків вирізняє легкість, яку не варто плутати з легковажністю, що дає змогу представникам знака, звернувши увагу на якийсь процес, не опускатися в "глибину" страждань, а, помітивши головні риси того, що відбувається, зробити його приводом для жарту - так легше розв'язати будь-яке питання.

Водолій

Водолії володіють умінням помічати життєві парадокси, і гумор у цьому сенсі - не виняток. Представники знака знаходять у будь-якому процесі або події моменти, які суперечать один одному, й обіграють їх у найнепередбачуваніший спосіб, що викликає сміх, а з ним і захват у тих, хто їх оточує.

Скорпіон

Скорпіони - неперевершені майстри так званого чорного гумору. Комусь їхній погляд на людей і ситуації може видатися злим, але навіть жертви їхнього гумору не можуть заперечувати: все, що вони в таких випадках кажуть, дуже смішне. Тим же, хто боїться бути висміяними представниками знака, краще не показуй їм свої слабкі сторони.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie