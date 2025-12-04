- Дата публікації
Продовження переговорів України та США й вибухи у Росії: головні новини ночі 4 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умеровим у Маямі 4 грудня для подальших переговорів — ЗМІ
Стефанішина підтвердила повторну зустріч Умєрова з Віткоффом у США
Європейські лідери застерігають: поступки Путіну в Україні можуть розв'язати йому руки для тиску на інші держави — AP
У російському Орлі пролунало до 10 вибухів: місцеві повідомляють про атаку дронів
У Ставропольському краї РФ хімічне підприємство атакували «добрі дрони» - соцмережі