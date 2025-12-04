ТСН у соціальних мережах

Продовження переговорів України та США й вибухи у Росії: головні новини ночі 4 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 грудня 2025 року:

  • Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умеровим у Маямі 4 грудня для подальших переговорів — ЗМІ Читати далі –>

  • Стефанішина підтвердила повторну зустріч Умєрова з Віткоффом у США Читати далі –>

  • Європейські лідери застерігають: поступки Путіну в Україні можуть розв’язати йому руки для тиску на інші держави — AP Читати далі –>

  • У російському Орлі пролунало до 10 вибухів: місцеві повідомляють про атаку дронів Читати далі –>

  • У Ставропольському краї РФ хімічне підприємство атакували «добрі дрони» - соцмережі Читати далі –>

