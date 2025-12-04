Оракул Ленорман на 4 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Дівам — гармонія, Левам — нові можливості

Оракул Ленорман / © Pixabay

Карти Оракула Ленорман показують головні тенденції дня — його настрій, потенціал і ключові події. Символи цього розкладу підказують: зараз варто довіряти своїм почуттям, бути уважними до деталей і не поспішати. 4 грудня — це день, коли навіть маленький крок може принести великий результат.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ключ

День відкриттів і рішень. Ви знайдете вихід із ситуації, яка раніше здавалася складною.

Телець — Конюшина

Удача поруч. Несподіваний збіг обставин допоможе досягти бажаного.

Близнята — Корабель

Рух і розвиток. Можливі зміни в планах або нові напрямки, які принесуть користь.

Рак — Дерево

Стабільність і турбота про себе. Прислухайтеся до потреб тіла й відпочиньте.

Лев — Лелека

Нові можливості та оновлення. Сміливо робіть крок уперед — зміни будуть позитивними.

Діва — Букет

Гармонія, вдячність і добрі зустрічі. День наповнений теплом і підтримкою.

Терези — Серце

Емоційна врівноваженість. Гарний день для відвертих розмов і примирення.

Скорпіон — Сонце

Впевненість, результат і задоволення від своєї роботи. Успіх поруч.

Стрілець — Дім

Затишок і стабільність. День добре підходить для вирішення сімейних справ.

Козоріг — Вежа

Зосередженість і відповідальність. Варто навести лад у документах чи фінансах.

Водолій — Зірки

Натхнення, ясне бачення й нові плани. Чудовий момент для творчих ідей.

Риби — Вершник

Новини або зустріч дадуть поштовх до дій. День активний і динамічний.

4 грудня Діви відчують гармонію й доброзичливість світу, а Леви — нові можливості для змін. Для інших знаків це день натхнення, стабільності й приємних подій, що допоможуть рухатися вперед.

