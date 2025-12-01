Оракул Ленорман на 1–7 грудня 2025 року: тижневий прогноз для всіх знаків зодіаку

Оракул Ленорман / © ТСН

Перший тиждень грудня відкриває новий сезон та приносить відчуття оновлення, внутрішньої зібраності та потреби у стабільності. Символи Ленорман традиційно зчитують ключові енергетичні акценти: де можливі прориви, де варто діяти обережно, а де — навпаки, користуватися шансами, які приходять ненадовго. У цей період важливо уважно слухати інтуїцію, адже саме вона вкаже найправильніший напрямок. Дізнайтеся, що принесе новий тиждень кожному знаку зодіаку.

Прогноз для всіх знаків зодіаку на 1–7 грудня

Овен — Карта «Вершник»

Активний старт тижня. Можливі новини, зустрічі, швидкі зміни планів. Важливо не зволікати — усе, що приходить раптово, відкриває нові можливості.

Телець — Карта «Лелека»

Тиждень оновлення. Можливі зміни в роботі, побуті чи настроях. Це хороший період для переходу на нові формати і звички.

Близнята — Карта «Ключ»

Отримаєте рішення, доступ, відповідь або вихід із ситуації, що давно вимагала ясності. Тиждень проривів і точних рішень.

Рак — Карта «Мітла»

Час наводити порядок — у думках, стосунках, планах. Можлива потреба поставити межі або позбутися зайвого. Тиждень очищення.

Лев — Карта «Корабель»

Перспективи розширюються. Можлива подорож, зміна напрямку або фінансові рухи. Тиждень сприяє росту і оновленню.

Діва — Карта «Сонце»

Сильний і успішний тиждень. Визнання, результативність, ясність і підйом енергії. Ідеальний час для відповідальних справ.

Терези — Карта «Сад»

Соціальна активність зростає. Можливі заходи, публічні прояви, нові контакти. Виграє комунікація та відкритість.

Скорпіон — Карта «Книга»

Прихована інформація, нові знання або закулісні процеси. Варто вчитися, аналізувати і не поспішати відкривати свої плани іншим.

Стрілець — Карта «Сова»

Тиждень мудрості та аналітики. Корисно сповільнитись, подумати, спостерігати. Уникайте поспішних рішень — глибина важливіша за швидкість.

Козеріг — Карта «Ведмідь»

Сила, вплив та авторитет. Можлива підтримка від важливої людини або ситуація, де доведеться проявити лідерство. Тиждень зміцнення позицій.

Водолій — Карта «Собаки»

Підтримка друзів, партнерів і колег стане ключовою. У цей період варто взаємодіяти, домовлятися та опиратися на довірені зв’язки.

Риби — Карта «Риби»

Фінансові теми виходять на перший план. Можливі надходження, вигідні пропозиції або підсилена інтуїція щодо ресурсів і емоційних процесів.

Тиждень 1–7 грудня несе енергію оновлення, ясності та відновлення балансу. Символи Ленорман підказують, що початок зими відкриває нові можливості для руху, партнерства, навчання та зміцнення власних позицій. Найголовніше — діяти в моменті, слухати свою інтуїцію та не ігнорувати знаки, які з’являються поруч.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

