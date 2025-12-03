Коли сон — розкіш: який вигляд має життя людини, що майже не спить / © Getty Images

За такою статистикою стоять реальні історії. Для багатьох щоденна боротьба з безсонням — це не романтизовані «нічні думки», а справжнє випробування для тіла та психіки. Видання Metro розповіло, як безсоння впливає на життя, що відчувають люди з хронічною нестачею сну та чому суспільство досі недооцінює цю проблему.

До ознак безсоння належать:

труднощі з засинанням

часті нічні пробудження

ранкове прокидання без можливості знову заснути

відчуття виснаженості після сну

дратівливість і проблеми з концентрацією

неможливість подрімати вдень, навіть коли тіло «валиться з ніг»

Якщо такі симптоми тривають три місяці й довше, йдеться про хронічне безсоння, яке потребує уваги спеціалістів.

Багато людей описують цей стан, наче живуть на межі виснаження: день починається з втоми та закінчується тією самою втомою, тільки глибшою.

Ранок — туман у голові

Для людей з безсонням ранок не асоціюється з легкістю, радше з важкістю у тілі, набряклістю і тьмяним поглядом.

Організм таких людей виробляє більше кортизолу — гормону стресу, який має компенсувати нестачу нічного відпочинку. Через це виникає відчуття, схоже на «похмілля без алкоголю»: м’язове напруження, чутливість до болю та зниження уваги.

Обід і вечір

Ближче до середини дня у багатьох людей, які страждають безсонням, з’являється нав’язлива думка: «А раптом я знову не засну?». І саме цей страх часто стає головною причиною наступної безсонної ночі.

Безсоння — не лише біологічне явище. Воно часто пов’язане з непропрацьованими емоціями чи хронічним розумовим навантаженням. Мозок буквально «не вимикається», бо щось тримає його напоготові.

До вечора втома накриває повністю, але коли голова торкається подушки, розум ніби прокидається: виринають тисячі думок, спогадів, тривог — і нуль сну.

Антисонний стигматизм

Попри масштаби проблеми безсоння часто знецінюється. У суспільстві це сприймається як невдала ніч чи тимчасове явище. Але хронічне безсоння — це серйозний стан, який має реальні фізичні та психологічні наслідки.

Людей з безсонням нерідко критикують базовими фразами «розслабся» чи «припини перейматися», які не допомагають, а лише поглиблюють почуття провини.

Окрема причина непорозуміння — культурна установка «треба витримати», «перетерпіти». В реальному житті це призводить до того, що люди з інсомнією втрачають роботу, руйнують стосунки або припиняють виходити з дому.

Наслідки хронічного безсоння

Воно може спричинити не лише втому, а також:

підвищений ризик нещасних випадків на роботі

збільшення на 45% ймовірності розвитку серцево-судинних захворювань

вищий ризик гіпертонії та діабету

порушення обміну речовин

погіршення психічного здоров’я

У довгостроковій перспективі сон, який триває 2–3 години на добу, може буквально ламати життя.

Гарна новина

Найефективніший метод лікування сьогодні — когнітивно-поведінкова терапія (CBT-I). Це не «секретні лайфгаки», а структурована програма, яка включає:

корекцію поведінкових звичок

роботу з тривожними думками

відновлення чітких ритмів сну

контроль стимулів (відмова від вечірнього гортання телефонної стрічки новин тощо)

Експерти розповідають про пацієнтів, які після місяців повної виснаженості повертаються до 6 годин стабільного сну та відчувають, наче повернули собі життя.

Безсоння — не примха, не лінь і не «перевтома». Це стан, який потребує розуміння та правильної допомоги. А суспільна розмова про сон — це не тренд у стилі «здорове життя», а необхідність, яка може змінити якість життя мільйонів людей.