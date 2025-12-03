Бесплатные «3000 км по Украине»: кто может воспользоваться, как купить билет и куда поехать

Поезд Укрзализныци. / © Associated Press

Сегодня, 3 декабря, "Укрзализныця" запустила пилотную версию программы бесплатных "3000 км по Украине" . Только за час более 30 тысяч украинцев воспользовались программой. Сейчас в топе билеты из Харькова и Запорожья.

Что известно о программе УЗ-3000, как и на какие направления можно приобрести бесплатные билеты, читайте в материале ТСН.ua.

В компании говорят, что расстояние 3000 км символическое. Она отображает самый длинный маршрут поезда в Запорожье и Ужгород. Бонусные километры можно использовать до конца 2026 года.

На первом этапе программы можно будет только на отдельные поезда и исключительно в или из прифронтовых населенных пунктов. Билеты на эти же поезда из других городов можно будет приобрести только за средства.

В дальнейшем в периоды вне горячего сезона "Укрзалізниця" предложит около 250 тыс. мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия для тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик.

Кто может оформить "бесплатный" билет

Приобрести проездной документ можно на себя или на детей. Дети от 5-летнего возраста получают собственные 3000 км. На взрослых родственников или друзей оформить билет нельзя. Каждый участник получает до четырех поездок, общее расстояние которых три тысячи километров.

Программа покрывает только проезд. Дополнительные услуги - как постель, чай, перевозка животных, багажа и другие дополнительные сервисы оплачиваются отдельно.

Как купить «бесплатные» билеты

Приобрести "бесплатные" билеты можно в приложении "Укрзализныци", которое стоит обновить. Для покупки нужно сделать несколько шагов:

Аккаунт должен быть верифицирован с помощью "Действие. Подпись". Найдите отметку «3000» и нажмите «Принять участие». Вы получите 3000 км, которые можно использовать на 4 поездки. Выберите нужный поезд с отметкой «3000». При бронировании будут использованы километры – они автоматически спишутся с бонусного счета

Рейсы с "бесплатными" билетами

Программа предусматривает 3000 км поездок в непиковые периоды в плацкарте, купе, региональных поездах и 2-м классе «Интерсити».

Оформление билетов началось 3 декабря в 10:00. Отправиться в первое бесплатное путешествие можно будет с 5 декабря. На сегодня билеты доступны на следующие поезда:

№101/102 Николаев – Барвенково (Краматорск), №103/104 (Краматорск) Барвенково – Львов, №109/110 Львов – Николаев, №115/116 Сумы – Киев, №121/122 Николаев – Киев, №127/128 Львов – Запорожье, №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов, №143/144 Сумы – Рахов, №39/40 Солотвино – Запорожье, №45/44 Харьков – Ужгород, №47/48 Запорожье – Мукачево, №51/52 Одесса – Запорожье, №53/54 Днепр – Одесса, №61/62 Днепр – Ивано-Франковск, №773/774 Киев – Конотоп, №87/88 Ковель – Запорожье, № 886/888 Фастов – Чернигов, №895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе:

№15/16 Харьков – Ясиня, №17/18 Харьков – Ужгород, №41/42 Днепр – Трускавец.

Места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев, №723/722 Харьков – Киев, №731/732 Запорожье – Киев.

Напомним, в начале ноября правительство анонсировало проект "Укрзализныця 3000" , который позволит бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3 тысячи км в "низкий сезон". В УЗ говорят: эта инициатива имеет целью разгрузить пиковые перевозки и повысить эффективность использования государственных средств. Однако эксперты сомневаются в ее целесообразности во время войны.