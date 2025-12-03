ТСН в социальных сетях

В нежном платье цвета шампанского: актриса Линдсей Лохан выступила на сцене

Звезда очень изменилась и выглядит потрясающе.

Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан выступила на сцене во время мероприятия в Майами. Звезда ромкомов выглядела очень нежно, поскольку выбрала легкое платье в бельевом стиле.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Ее наряд был цвета шампанского, с цветочным принтом и кружевными вставками ткани на лифе и юбке.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Это платье Логан носила в сочетании с желтой обувью на каблуке украшенной искусственным мехом. Также актриса добавила к луку много золотых украшений, среди которых можно было заметить известный браслет Van Cleef & Arpels, который также обожает королева Камилла.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Макияж Логан был лаконичным, но ярким, поскольку актриса использовала нежно-розовые румяна и сделала трендовый макияж губ с контуром.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Образы актрисы Линдсей Лохан (19 фото)

