- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 1 мин
В нежном платье цвета шампанского: актриса Линдсей Лохан выступила на сцене
Звезда очень изменилась и выглядит потрясающе.
Линдсей Лохан выступила на сцене во время мероприятия в Майами. Звезда ромкомов выглядела очень нежно, поскольку выбрала легкое платье в бельевом стиле.
Ее наряд был цвета шампанского, с цветочным принтом и кружевными вставками ткани на лифе и юбке.
Это платье Логан носила в сочетании с желтой обувью на каблуке украшенной искусственным мехом. Также актриса добавила к луку много золотых украшений, среди которых можно было заметить известный браслет Van Cleef & Arpels, который также обожает королева Камилла.
Макияж Логан был лаконичным, но ярким, поскольку актриса использовала нежно-розовые румяна и сделала трендовый макияж губ с контуром.