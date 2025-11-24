В бархатном платье цвета "гнилой" вишни: Линдсей Лохан вышла в свет в шикарном образе

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан появилась перед фотографами без своего мужа. Актриса продемонстрировала сногсшибательный наряд из бархата — длинное платье по фигуре от бренда The New Arrivals, стоимость которого 1 350 евро. Оно было выполнено в оттенке гнилой вишни и из плотного бархата, а в зоне декольте также украшено стразами.

Линдсей дополнила этот вечерний наряд босоножками с бантиками от Aquazzura, в которых недавно также вышла в свет Меган Маркл, и украшениями с бриллиантами, ярким макияжем и прической с собранными волосами.

Ранее в таком же платье, но в жемчужном оттенке, в свет вышла актриса Милу Кунис, но на ней наряд смотрелся менее удачно из-за плохо подобной длины.

Мила Кунис / © Associated Press