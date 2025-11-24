- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
В бархатном платье цвета "гнилой" вишни: Линдсей Лохан вышла в свет в шикарном образе
21 ноября в Катаре состоялась церемония награждения премии Fashion Trust Arabia. Среди знаменитостей, которые посетили мероприятие, была звезда ромкомов Линдси Лохан.
Линдсей Лохан появилась перед фотографами без своего мужа. Актриса продемонстрировала сногсшибательный наряд из бархата — длинное платье по фигуре от бренда The New Arrivals, стоимость которого 1 350 евро. Оно было выполнено в оттенке гнилой вишни и из плотного бархата, а в зоне декольте также украшено стразами.
Линдсей дополнила этот вечерний наряд босоножками с бантиками от Aquazzura, в которых недавно также вышла в свет Меган Маркл, и украшениями с бриллиантами, ярким макияжем и прической с собранными волосами.
Ранее в таком же платье, но в жемчужном оттенке, в свет вышла актриса Милу Кунис, но на ней наряд смотрелся менее удачно из-за плохо подобной длины.