В бархатном платье цвета "гнилой" вишни: Линдсей Лохан вышла в свет в шикарном образе

21 ноября в Катаре состоялась церемония награждения премии Fashion Trust Arabia. Среди знаменитостей, которые посетили мероприятие, была звезда ромкомов Линдси Лохан.

Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан появилась перед фотографами без своего мужа. Актриса продемонстрировала сногсшибательный наряд из бархата — длинное платье по фигуре от бренда The New Arrivals, стоимость которого 1 350 евро. Оно было выполнено в оттенке гнилой вишни и из плотного бархата, а в зоне декольте также украшено стразами.

Линдсей дополнила этот вечерний наряд босоножками с бантиками от Aquazzura, в которых недавно также вышла в свет Меган Маркл, и украшениями с бриллиантами, ярким макияжем и прической с собранными волосами.

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Ранее в таком же платье, но в жемчужном оттенке, в свет вышла актриса Милу Кунис, но на ней наряд смотрелся менее удачно из-за плохо подобной длины.

Мила Кунис / © Associated Press

Мила Кунис / © Associated Press

