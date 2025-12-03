ТСН в социальных сетях

Котики больше обращают внимание на мужчин, а не на женщин: исследователи объяснили почему

В популярной культуре любителями кошек чаще всего изображают именно женщин — стоит вспомнить хотя бы Элеонору Абернати из «Симпсонов» или Анжелу Мартин из сериала «Офис». В чем секрет?

Почему коты больше общаются с мужчинами / © Associated Press

Новое исследование может огорчить «сумасшедших кошачьих леди», ведь выяснилось, что коты на самом деле уделяют больше внимания мужчинам.

Об этом говорится в dailymail.

Ученые обнаружили, что во время поздравления со своими владельцами коты значительно громче и активнее мяукают, когда видят мужчину, а не женщину. Причиной может быть то, что мужчины, как правило, менее внимательны и менее эмоционально реагируют на своих любимцев, и котам приходится «усиливать» свои сигналы, чтобы их заметили.

Исследование было проведено специалистами Анкарского университета (Турция), проанализировавшим поведение 31 кота и их основных владельцев дома. Людей попросили закрепить на груди камеру и снять первые минуты по возвращении домой, ведя себя максимально естественно.

Анализ сотен видео показал: во время поздравления с мужчинами коты издавали в среднем 4,3 звука в течение первых 100 секунд, в то время как с женщинами — всего 1,8.

Несмотря на то, что женщины обычно более внимательны к кошкам, чаще используют мяуканье-перевод и детский тон общения, мужчины предоставляют более четкие сигналы. Это, как говорят исследователи, и формирует у кошек привычку больше «говорить» именно с мужчинами.

Также ученые исследовали другие формы кошачьего приветствия:

  • поднятый хвост,

  • приближение к человеку и «алорубинг» — когда кот трется боком или головой, обмениваясь запахами.

Интересно, что мотивация едой не являлась главной причиной подхода кота к владельцу. Животные действительно стремились поздравить человека — от радости или облегчения, что он вернулся.

Ученые отмечают: коты хорошо адаптируют свою манеру общения в зависимости от того, с кем взаимодействуют. И если ваш кот начинает активно мяукать, как только вы заходите домой, он просто пытается сказать, что рад вас видеть.

Отдельные исследования также показали, что:

  • люди часто не умеют распознавать стресс или удовольствие кота;

  • даже очевидные признаки стресса люди считают «счастливым» поведением в 25% случаев;

  • у кошек существует около 300 различных мимических выражений, среди которых более сотни — дружеские.

Хотя кошек часто считают отстраненными, ученые отмечают: они — отличные коммуникаторы, а проблема обычно в том, что люди просто не понимают их сигналы.

Напомним, ранее ветеринарка объяснила, безопасно ли спать в одной кровати с домашними любимцами. Ведь многие берут своих любимцев в постель, но общий сон может быть не таким безопасным, как кажется. Следует понимать, в каких случаях это допустимо, а когда животное лучше оставить на полу.

