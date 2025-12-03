- Дата публикации
В Тернополе массовые столкновения и давка из-за бесплатных бургеров — есть пострадавшие дети
В Тернополе блоггер раздавал бургеры, а спровоцировал давку и травмы.
В центре Тернополя местный блоггер бесплатно раздавал бесплатную еду, чем спровоцировал давку и стычки среди толпы подростков.
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
Инцидент произошел сегодня, 3 декабря, на Театральной площади. Рекламируя компанию по изготовлению суши, 20-летний блоггер раздавал зрителям, среди которых преимущественно были молодежь и дети, бесплатную еду.
Толпа молодых людей и подростков начала толкать друг друга, чтобы успеть взять бесплатно бургер. Во время толкотни травмировались две несовершеннолетние девушки. Дети доставлены в медучреждения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Ведомости внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.
На 20-летнего блоггера составлено два административных протокола по статьям 152 — нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов и 185-1 — нарушение установленного порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.
Видео инцидента было распространено в Сети.
В комментариях с грустью отметили, что такими действиями молодые украинцы уподобляются россиянам, вспомнив в качестве примера инцидент, когда россиян кормили блинами из лопаты.
