Украина
179
1 мин

В Тернополе массовые столкновения и давка из-за бесплатных бургеров — есть пострадавшие дети

В Тернополе блоггер раздавал бургеры, а спровоцировал давку и травмы.

Дмитрий Гулийчук
Бесплатные бургеры в центре Тернополя переросли в стычки и давку (видео)

Бесплатные бургеры в центре Тернополя переросли в стычки и давку (видео) / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

В центре Тернополя местный блоггер бесплатно раздавал бесплатную еду, чем спровоцировал давку и стычки среди толпы подростков.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Инцидент произошел сегодня, 3 декабря, на Театральной площади. Рекламируя компанию по изготовлению суши, 20-летний блоггер раздавал зрителям, среди которых преимущественно были молодежь и дети, бесплатную еду.

Толпа молодых людей и подростков начала толкать друг друга, чтобы успеть взять бесплатно бургер. Во время толкотни травмировались две несовершеннолетние девушки. Дети доставлены в медучреждения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Ведомости внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

На 20-летнего блоггера составлено два административных протокола по статьям 152 — нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов и 185-1 — нарушение установленного порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

Видео инцидента было распространено в Сети.

В комментариях с грустью отметили, что такими действиями молодые украинцы уподобляются россиянам, вспомнив в качестве примера инцидент, когда россиян кормили блинами из лопаты.

Ранее мы писали, что в Одессе разъяренная толпа перевернула бус ТЦК.

179
