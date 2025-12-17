"Крот" ФСБ в Силах обороны корректировал атаки по складам с боеприпасами и дронами: что с ним сейчас

Разоблаченный в рядах ВСУ российский агент / © СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила агента Федеральной службы безопасности России в рядах ВСУ — начальника медицинского подразделения. Он корректировал ракетно-дроновые удары по складам с боеприпасами и беспилотными системами в трех регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Военная контрразведка СБУ разоблачила еще одного вражеского агента, который действовал в рядах Сил обороны Украины. Им оказался начальник медицинского подразделения одной из боевых бригад ВСУ, завербованный работниками ФСБ для корректировки воздушных ударов России по украинской территории.

По данным следствия, злоумышленник передавал противнику координаты для ракетных и дроновых атак на Киевскую, Житомирскую и Черниговскую области. Основными объектами интереса врага были склады боеприпасов, места хранения беспилотных систем, а также медицинские запасы и автопарки специализированного транспорта Сил обороны, обеспечивающего поставки на передовую.

Для сбора разведданных чиновник под прикрытием служебных командировок посещал воинские части и логистические центры на севере Украины. Во время пребывания на объектах он фиксировал их координаты на цифровых картах и в дальнейшем передавал эту информацию кураторам из ФСБ.

За сотрудничество оккупанты обещали агенту денежное вознаграждение и так называемую «эвакуацию» в Россию.

Впрочем, вражеский план был своевременно разоблачен: контрразведка СБУ задокументировала преступную деятельность фигуранта и задержала его непосредственно на рабочем месте. Параллельно Служба безопасности приняла комплекс мер для обеспечения безопасности критически важных локаций Сил обороны.

Как установили правоохранители, вербовка фигуранта состоялась через пророссийские телеграм-каналы, где тот распространял призывы к капитуляции перед агрессором.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон и ноутбук, которые он использовал для связи с представителями ФСБ и координации своих действий. Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права на залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, на Житомирщине суд наказал экс-контрактника, который по указанию российских спецслужб поджигал релейные шкафы «Укрзализныци». Диверсант, самовольно оставивший часть, согласился уничтожать критическую инфраструктуру в приграничной области для нарушения военной логистики.