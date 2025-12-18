Коли РФ зможе повністю захопити Донеччину: прогноз ISW

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Темпи наступу окупаційних військ свідчать, що швидке захоплення всієї Донецької області малоймовірне, попри заяви Кремля про нібито «неминучий успіх». Російські війська намагаються зосередитись на захопленні Покровська та Мирнограда, але просуваються вкрай повільно.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» сказали дослідниці з питань Росії Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед.

«Хоча від серпня 2025 року темпи російського наступу зросли у середньому 9,3 км² на добу (від 15 серпня до 20 листопада), вони все ще залишаються повільними. За умови збереження цього темпу, стійкості української оборони та стабільної західної підтримки Росія могла б захопити решту 22% підконтрольної Україні території Донецької області до серпня 2027 року», — зазначили вони.

На їхню думку, реальні строки, ймовірно, будуть довшими, оскільки осінній темп 2025 року частково зумовлений сезонними погодними умовами.

«Домінування дронів на полі бою також не дозволяє Росії вести маневрову війну, необхідну для швидких оперативних проривів. Російські війська ще не стикалися з масштабними, щільно укріпленими містами на кшталт Слов’янська й Краматорська та не демонстрували здатності швидко їх оточувати чи захоплювати від 2022 року», — додали експертки.

Нагадаємо, Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ наростила угрупування військ в Україні до 710 тисяч солдатів і почала стратегічну наступальну операцію.

Президент РФ Володимир Путін сказав, що Росія має сили та ресурси наступати на фронті.