Ви приймаєте душ неправильно: дерматологи пояснили головну помилку

Більшість із нас сприймає щоденний душ як звичний ритуал, проте виявляється, що популярні звички можуть серйозно шкодити здоров’ю шкіри. Доктор Ніколь Негбенебор, дерматолог з Iowa Health Care, розвіяла міфи про «правильне» миття та пояснила, чому варто відмовитися від гарячої води та великої кількості косметичних засобів.

Про це пише The Daily Mail.

Головна помилка — температура води

Хоча гарячий душ допомагає розслабитися після робочого дня, він буквально «змиває» захисний бар’єр шкіри. Висока температура видаляє природні олії, що призводить до сухості та подразнень. Замість цього фахівці радять обирати теплу (літню) воду та скоротити час перебування у ванній кімнаті.

«Ваша шкіра — це бар’єр. Ви повинні ставитися до неї дбайливо. Іноді „забагато“ хорошого лише шкодить», — зазначила доктор Негбенебор у коментарі для Associated Press.

П’ять порад від лікарів для ідеального душу

Щоб зберегти шкіру здоровою та зволоженою, дерматологи виділили п’ять ключових правил:

Контролюйте час та градуси. Обирайте короткий душ із помірно теплою водою. Це допоможе уникнути свербежу та лущення. Обирайте правильне мило. Відмовтеся від засобів з інтенсивними ароматами. Найкращий варіант — мило для чутливої шкіри. Антибактеріальне мило варто використовувати лише за медичними показаннями, оскільки воно сильно пересушує епідерміс. Забудьте про «подвійне очищення». Популярний у соцмережах метод (спочатку олійна основа, потім водна) для тіла є зайвим і може порушити природний баланс. Зволоження після, а не під час. Хоча олійні засоби не потрібні під час миття, нанесення олії або лосьйону на вологу шкіру відразу після душу — чудовий спосіб «запечатати» вологу. Обережно з пілінгом. Занадто інтенсивне скрабування або використання жорстких мочалок травмує шкіру. Якщо ви хочете оновити шкіру, обирайте засоби з молочною або гліколевою кислотами — вони діють м’якше за механічні скраби.

Експерти наголошують: головне завдання душу — видалити піт та бруд, а не випробувати на собі весь арсенал косметичних засобів.

Нагадаємо, раніше експертка-перукарка розповіла, як правильно мити голову, щоб волосся залишалося чистим, блискучим і не жирніло вже наступного дня.