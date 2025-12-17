Покровськ / © ТСН

Ситуація на Покровському напрямку залишається надзвичайно складною, проте українські воїни не лише тримають оборону, а й потроху просуваються у бік центру міста. Нашим бійцям вдається зривати плани ворога, знімаючи російські «триколори», які окупанти розвішували для створення медійної картинки нібито повного контролю над містом.

Зараз українці нищать резервну армію РФ, зокрема 76-ту дивізію ВДВ, яку ворог притримував для вирішального удару.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

«Антидронові плащі та вуличні бої»

Командири підрозділів цілодобово стежать за переміщенням штурмових груп через тепловізійні камери дронів. Кожен крок у понівеченому місті — це ризик.

«Надіті на них антидронові плащі, які не так пропускають тепло, відповідно їх не так видно в дрони», — пояснюють військові.

Українські сили вже закріпилися на північних околицях, чим фактично зруйнували надії росіян на швидке захоплення Покровська. Тепер завдання штурмовиків — рух углиб житлової забудови.

«Противник, якому вдається перейти залізницю — живе. Якщо ми його не виявляємо через погодні умови і туман, то він живе там дня два», — каже Олександр Шпак, командир батальйону полку «Скеля».

Полон найманців із Колумбії та «м'ясні штурми»

Через колосальні втрати — до сотні солдатів за добу — російське командування все частіше кидає в бій іноземців. Нещодавно бійці «Скелі» взяли в полон двох найманців, які виявилися громадянами Колумбії.

«Дані військовослужбовці не являються представниками РФ. Вони заключили контракти заради грошей та громадянства. Ось посвідчення колумбійця. Республіка Каламбія. Клас», — демонструють документи наші захисники.

Попри те, що українські бійці самі мали поранення («трьохсоті»), вони змогли в нерівному стрілецькому бою знищити трьох окупантів, а двох найманців взяти в полон і вивести з позицій.

Затрофеєні прапори та ціна просування

Доказом успіхів ЗСУ є затрофеєні російські прапори, які окупаційні ДРГ намагалися вивісити на вулиці Молодіжній.

«Група ДРГ вискакувала на наші позиції. Вони намагалися вивісити для підтвердження того, що вони там знаходяться. Група була повністю знищена. Прапора позабирали. Це як прапор бригади: якщо забираєш — бригада розсипається», — розповідає командир Олександр Шпак.

Просування дається ціною надзусиль. Під час роботи журналістів одну з груп помітив ворожий дрон — є поранені. Евакуацію проводили у суцільній темряві під наглядом БпЛА.

Військові наголошують: тактика ворога не змінюється — це «люди-люди-люди», яких шлють на м'ясорубку. Проте зупинятися не можна, адже поруч — Мирноград.

«Якщо впаде одне місто, за ним впаде й оборона іншого», — пояснюють у Силах оборони.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 06:00 новини 17 грудня. Відбиття Куп'янска і Покровська! Деталі гарантій безпеки